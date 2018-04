Allerta maltempo | grandinata record a Torino Video | previsioni meteo Primo Maggio

Maltempo - nuova Allerta meteo della Protezione Civile : rovesci e temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Una depressione, associata ad un nucleo freddo in quota, permane sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, determinando condizioni di instabilità accentuate dal riscaldamento diurno. Proprio a causa del maggior contrasto termico lungo la colonna d’aria, nelle ore centrali della giornata di domani è previsto l’intensificarsi dei fenomeni di Maltempo. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ...

Maltempo : domani Allerta gialla sulla Sicilia : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per condizioni meteo avverse sulla Sicilia, valido fino alle 24 di domani, venerdì 20 aprile.

Protezione Civile - Allerta gialla per maltempo da Palermo a Ragusa : La Protezione Civile della Sicilia ha annunciato un'allerta meteo gialla in tutta la Sicilia. Si prevedono piogge e temporali da Palermo a Ragusa.

Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – La Protezione Civile regionale Siciliana ha diramato ieri sera un allerta meteo gialla "per condizioni meteo avverse fino alle ore 24" di oggi. In particolare, l'allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

domani allerta per rischio vento forte a Firenze: il centro funzionale regionale ha diramato un avviso di criticità codice giallo valido da mezzanotte di stasera fino alle 20 di domani.

Maltempo Piemonte : 155 cm di neve fresca - è Allerta valanghe : In quattro giorni fino a 1 metro e 55 centimetri di neve fresca, con uno spessore complessivo al suolo di poco inferiore ai 4 metri, a quota 2.000-2.500. A metà aprile le montagne del Piemonte sono come in inverno ed è allarme per il pericolo di valanghe nel weekend. Il grado di rischio riportato dal bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è “forte” (4 su una scala che va fino a 5) dalla mattinata di ...

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo al Centro/Nord : nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica che sta determinando una fase di maltempo sul Nord ovest del nostro Paese, tenderà nel corso delle prossime ore ad estendersi al resto del settentrione interessando, da domani, anche le regioni centrali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo Trentino : Allerta in Badia per il pendio instabile : I vigili del fuoco di Badia sono in allerta per un pendio del Sasso della Croce che risulta instabile per lo scioglimento della neve. Non sono previste evacuazioni. Un torrente e’ straripato e una quantita’ limitata di fango e sassi e’ finita su una strada secondaria. La zona denominata Roa la Crusc gia’ in passato e’ stata interessata da una frana e ora e’ sotto costante osservazione. Non si tratta comunque ...

Maltempo in vista : Allerta giallo : allerta gialla per il Maltempo, su tutta la fascia prealpina dalla valle del Po, nel Cuneese e in Valsesia. A segnalare la situazione di criticità per le prossime 36 ore è Arpa Piemonte. Secondo il ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per le prossime ore : forte maltempo al Nord - venti intensi anche al Sud : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica in arrivo sul nostro Paese determinerà, da questa sera, una fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni diffuse specie su Valle D’Aosta, rilievi del Piemonte e Lombardia. La perturbazione determinerà anche una forte ventilazione sulle regioni meridionali, con venti di burrasca sud-orientali su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni ...

Maltempo, in Toscana allerta gialla. Bolletino emesso dalla Protezione civile. Previsioni meteo: pioggia e mareggiate, temperature in discesa.