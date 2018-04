Inter-Juventus - Allegri : “il calcio leva - il calcio dà” : “Il calcio leva, il calcio dà”. Massimiliano Allegri commenta così la vittoria in rimonta della Juventus a San Siro con l’Inter, arrivata nei minuti finali dopo il ko con il Napoli della scorsa settimana al 90′: “Orgoglioso del carattere dei ragazzi, ora massima concentrazione per restare in testa”, conclude l’allenatore nel consueto tweet post partita. La Juventus attende il risultato di questo ...

Juventus - Allegri litiga con Adani in diretta Sky/ Video - “Schemi? Il male del calcio. Guardate il basket!” : Juventus, Allegri litiga con Adani in diretta Sky: “Schemi? Sono il male del calcio italiano. Guardate i campioni e il basket!”. La dura reazione dopo le critiche al gioco bianconero(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 00:15:00 GMT)

Juve - Allegri : "Nel calcio chi vince è bravo ragazzo - chi perde è sempre..." : "Ora mi diverto perché le cose piatte mi annoiano, tipo aver già vinto lo scudetto un mese prima della fine. Ora serve coraggio e incoscienza, sono bei momenti da vivere con entusiasmo e volontà". Max ...

Calciomercato Juventus - Allegri all'Arsenal? Sorprendente nome per sostituirlo Video : Pioggia di critiche a Massimiliano Allegri da parte di alcuni tifosi della #Juventus, che si aspettavano molto di più dalla gara contro il Napoli la squadra bianconera è stata sconfitta per uno a zero, grazie ad una rete all'ultimo minuto di Koulibaly. Allegri potrebbe decidere di lasciare la Juventus, soprattutto nel caso in cui non dovesse vincere il campionato. Dai media britannici arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il ...

Calciomercato Juventus - Marotta allo scoperto sul futuro di Dybala - Buffon e Allegri : Calciomercato Juventus – Juventus e Napoli sono in campo per il posticipo della 34^ giornata del campionato di Serie A, prima del match ecco le parole di Marotta a Premium Sport: “Non so chi senta la pressione… forse l’arbitro. Al di là delle dichiarazioni retoriche è importante per entrambe. Mancano ancora tanti punti, anche se oggi c’è la differenza in classifica per noi serve un’ottima prestazione e quindi ...

Allegri : Un mese fa avrei firmato per il +4 - ora battiamo il Napoli - Calcio : 'Un mese e mezzo fa avrei firmato per il +4 sul Napoli a questo punto della stagione - ha dichiarato l'allenatore bianconero ai microfoni di Sky Sport - però non sono contento della partita che ...

Allegri : Buffon un esempio per 20 anni - va capito e ora lo scudetto - Calcio : Sfido qualunque persona al mondo a non avere una spiegazione. Gigi per vent'anni è stato un esempio dentro e fuori dal campo. L'arbitro ha arbitrato una buona partita. Avete presente gli imprevisti, ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Juventus - il dopo Allegri : la realtà - la pazza idea ed il sogno : Panchina Juventus – La Juventus è concentrata sugli obiettivi stagionali, campionato e Champions League possono regalare grosse emozioni. Ma si pensa anche alla prossima stagione ed una situazione bollente è quella che riguarda la Panchina, Allegri ha confermato la volontà di voler provare l’esperienza all’estero, l’addio potrebbe materializzarsi già al termine della stagione. La Juventus non sta di certo a guardare, tre ...

Calcio - Champions League 2018 : Juventus alla prova dei Galacticos - Allegri pregusta la rivincita di Cardiff : Vendicare Cardiff e mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. La Juventus si appresta a sfidare il Real Madrid all’Allianz Stadium nel match in programma martedì 3 aprile, che vedrà fronteggiarsi, nell’andata dei quarti, le due finaliste della passata edizione della Champions League. Brucia ancora in casa bianconera la disfatta che si concretizzò in un secondo tempo da incubo, quando Ronaldo e compagni misero alle corde la ...

Calcio - il saluto di Allegri ai colleghi : ANSA, - ROMA, 26 MAR - "Ringrazio tutti e auguro a tutti un buon finale di campionato, un po' meno a Sarri", ha commentato divertito Massimiliano Allegri, fresco vincitore della panchina d'Oro tra lo ...

Calcio - Massimiliano Allegri vince la Panchina d’Oro : miglior allenatore della Serie A - eguagliati Conte e Capello : Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d’oro per la Serie A, stagione 2016-2017. Il premio, assegnato al miglior tecnico della stagione, è stato conferito all’allenatore della Juventus da parte dell’Assoallenatori che oggi si è riunita a Coverciano. Il toscano ha preceduto Gian Piero Gasperini (Atalanata) e Maurizio Sarri (Napoli). Allegri si è così imposto per la terza volta in carriera dopo le affermazioni con il Cagliari ...

Calcio : Allegri vince Panchina d'oro 2017 : ANSA, - FIRENZE, 26 MAR - Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d'oro 2016/17 per il campionato di Serie A, il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione.

Calcio - Serie A : Allegri vince la Panchina d'Oro : Il riconoscimento si riferisce all stagione 2016-17, in base ai voti dei colleghi tecnici. Ringraziamenti da parte del mister della Juventus anche se 'un pochino meno a Sarri' che vinse l'anno scorso -...