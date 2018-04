Allegri dopo la vittoria | “Il calcio leva | il calcio dà”

Allegri-ADANI LITE IN DIRETTA SKY DOPO INTER-JUVENTUS/ Video - Ambrosini : 'Così il suo lavoro...' : Juventus, Allegri litiga con Adani in DIRETTA Sky: "Schemi? Sono il male del calcio italiano. Guardate i campioni e il basket!". La dura reazione. Massimiliano Allegri ha vinto Inter Juventus grazie alle giocate dei suoi, ma sa che il momento non è facile e questo traspare anche dalla grande tensione dimostrata a fine gara. Il tecnico a Sky Sport si lascia andare a un battibecco con Daniele Adani a cui sottolinea come in Italia si pensi ...

Lo sfogo di Allegri dopo Inter-Juve : lo scudetto si vince con gli schemi o con i campioni? : Una splendida novità, quasi rivoluzionaria, primo atto di uno sport, il calcio, che deve a tutti i costi rinnovarsi per non rischiare il peggio. Grazie alla Juventus e al Napoli il movimento potrà ...

Juventus - Allegri/ “Dopo Napoli da fenomeni siamo diventati brocchi? Ora mi diverto...” : Juventus, Allegri: “Dopo Napoli da fenomeni siamo diventati brocchi? Ora mi diverto...”. L'allenatore chiede equilibrio e cuore in vista del derby d'Italia con l'Inter. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:03:00 GMT)

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ Tensione dopo la rabbia di Allegri post Juve-Napoli : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:38:00 GMT)

Juventus - Allegri crede nello Scudetto/ Dopo il ko con il Napoli : “Ora tutti parlano e io mi diverto” : Juventus, Allegri suona la carica Dopo la sconfitta contro il Napoli che ha riaperto i discorsi per lo Scudetto: il tecnico bianconero chiede qualche sacrificio in più ai suoi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Juventus - Allegri dopo il ko col Napoli : 'Per lo scudetto serve qualcosa di straordinario' : "Sapevamo che il campionato quest'anno sarebbe stato difficile e il Napoli sta facendo grandissime cose. Ora mancano quattro partite, abbiamo una settimana per recuperare le energie e preparare al ...

Juventus-Napoli - il giorno dopo di Allegri : “Non ho dormito perchè…” : Juventus-Napoli- Massimiliano Allegri ha analizzato la gara di ieri sera in occasione della riunione CONI tra allenatori, dirigenti, arbitri e giocatori. Il tecnico ha evidenziato il finale di stagione. “NON HO dormito” “Stanotte ho dormito poco, visto che avevo il treno alle 5 questa mattina per venire qui. Sapevamo che quest’anno sarebbe stata dura, ora […] L'articolo Juventus-Napoli, il giorno dopo di Allegri: ...

Real Madrid-Juventus - il retroscena di Allegri : “vi svelo cosa abbiamo fatto dopo l’eliminazione” : Real Madrid-Juventus, la squadra di Allegri ha perfezionato l’allungo in campionato ma il pensiero torna inevitabilmente all’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid. Massimiliano Allegri ha svelato un particolare retroscena su quanto accaduto proprio nei due giorni dopo l’eliminazione dalla Champions, parlando successivamente del suo futuro: “per due giorni ci siamo sfogati tra di noi a Vinovo ripensando a quella ...

Juve - Allegri : “Reagito bene dopo il Real” : Juve, Allegri: “Reagito bene dopo il Real” “Abbiamo preso i 3 punti faticando e soffrendo”: Max Allegri commenta così la vittoria della Juve a benevento. “Questa era la gara più difficile perché arrivava dopo la partita col Real e abbiamo reagito bene. Quando prendi una scoppola come abbiamo preso noi, bisogna essere forti per archiviare […]

Juve - Allegri : "Reagito bene dopo la scoppola col Real" : Il tecnico bianconero sulla vittoria di benevento: "Abbiamo preso tre punti faticando e soffrendo. In difesa dobbiamo riassestarci"

Juventus - Allegri : 'Concesso troppo - ma vittoria importante. Il Real? Magari andiamo in vantaggio dopo 5'...' : Noi mercoledì dobbiamo fare una grande partita perché giochiamo a Madrid e ci vede tutto il mondo. L'ho detto, nel calcio non si può mai sapere, vedremo mercoledì. Poi tutti parlano di Ronaldo, ma io ...

Juve - rivoluzione in vista : ipotesi Ancelotti per il dopo-Allegri : Un rapporto complicato il suo con la tifoseria Juventina, anche a causa del profondo legame con il mondo rossonero. Il tempo però cambia tutto, anche le opinioni della curva: basti pensare all'...

Juve - svelati i tre nomi per il dopo-Allegri : doppio possibile ritorno! : Secondo il Corriere dello Sport , ci sono tre nomi per il dopo- Allegri in casa Juventus. Il principale è quello di Simone Inzaghi , emergente con la sua Lazio; possibile invece il ritorno di Zinedine Zidane qualora lasciasse ...

Juve - idea Ancelotti per il dopo Allegri : La Juventus sta valutando il suo futuro dopo il clamoroso ko contro il Real Madrid e, secondo il Corriere dello Sport , ha sondato anche Carlo Ancelotti come possibile erede di Massimiliano Allegri.