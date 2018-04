Alla fine l' Ue ha deciso di vietare i pesticidi che uccidono le api

VIDEO Hockey ghiaccio - gol dell’Italia a porta vuota contro la Slovenia. Vittoria a 2 secondi dAlla fine : L’Italia ha agguantato una Vittoria memorabile ai Mondiali di Prima Divisione di Hockey ghiaccio a Budapest (Ungheria). Quello contro la Slovenia era un vero e proprio spareggio: entrambe le compagini, per restare in corsa per la promozione, avrebbero dovuto vincere entro i 60 minuti regolamentari. Un eventuale successo all’overtime o agli shoot-out si sarebbe infatti rivelato inutile. Per questo motivo la Slovenia, nel finale, ha ...

Hockey ghiaccio - PAZZA ITALIA! Slovenia battuta a 2 secondi dAlla fine! Ora tifare Gran Bretagna per la promozione! : È finita con un epilogo da batticuore a Budapest, per cuori forti. L’Italia ha battuto la Slovenia nell’ultima giornata dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio, tenendo viva la speranza di salire in Top Division. Vincere nei regolamentari era l’unico risultato utile per gli azzurri, che ci sono riusciti soltanto a 2″ dalla fine, con Diego Kostner che ha infilato la porta slovena rimasta sguarnita. Anche i ...

DIRETTA/ Cuneo Monza (risultato live 0-1) streaming video e tv : gol di Cori a 10' dAlla fine! : DIRETTA Cuneo Monza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I piemontesi sperano ancora nella salvezza DIRETTA, brianzoli già ai play off(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 17:58:00 GMT)

Inter-Juventus/ Siamo davvero Alla fine - cara Signora? : Verso Inter Juventus: Signora in discussione nella settimana del Derby d'Italia, giorni turbolenti a Vinovo dopo la sconfitta con il Napoli e Allegri...(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 11:50:00 GMT)

Tuffi - World Series Montreal 2018 : prima giornata. La Malesia mette fine Alla striscia vincente della Cina : prima giornata di gare a Montreal per il terzo appuntamento delle World Series 2018. E’ stato un venerdì dedicato completamente alle gare di sincro e che soprattutto ha visto la fine della striscia di venti vittorie consecutive da parte della Cina. Il dominio cinese si è interrotto nella gara del sincro femminile dalla piattaforma, dove la vittoria è andata alla coppa della Malesia formata da Pandelela Pamg e Jun Hoong Chang, che hanno ...

Trump a caratteri cubitali su Twitter : 'Fine della guerra in Corea!'. E grazie Alla Cina di Xi : Con l'indimenticabile momento in casa Onu dove, tra le mura dell'Assemblea Generale e sotto gli occhi del mondo intero, si era divertito a prenderlo in giro parafrasando il titolo di una famosa ...

Di Maio sul Pd : "Proviamoci fino Alla fine". Ma il "lapsus" sul conflitto d'interessi di Silvio scoperchia il forno ancora acceso con la Lega : È un lapsus, una dichiarazione tagliata male, che svela l'inconfessabile. Luigi Di Maio vuole mettere in guardia il Partito democratico: il Movimento 5 stelle non rinuncerà alle proprie battaglie storiche. Come quella sul conflitto d'interessi, sul quale i possibili futuri alleati sono stati inerti lungo tutti gli anni dei loro governi. Ecco cosa è uscito fuori: "Fa un po' senso immaginare che Berlusconi in questo periodo, ...

Iran e nucleare : tutti i rischi legati Alla fine dell'accordo : alla fine, nonostante il suo inziale ottimismo, il presidente francese Emmanuel Macron ha dovuto rassegnarsi: non ci sarà un nuovo e più severo accordo sul dossier nucleare Iraniano capace di ...

Vertice Coree - Kim Jong-un sarà 1° leader del Nord a raggiungere il Sud dAlla fine della guerra. ‘Prepara summit con Trump’ : A meno di 24 ore dall’attesissimo Vertice intercoreano, sulla stampa internazionale emergono i primi dettagli. E’ il capo dello staff dell’ufficio presidenziale sudcoreano, Im Jong Seok, a fornire alcune informazioni chiave sui preparativi in corso. Come preventivato, alle 9.30 ora locale (le 2.30 in Italia) Kim Jong-un attraverserà a piedi la linea di demarcazione tra le due Coree all’interno della zona demilitarizzata, ...

Kim attraverserà il confine a piedi - accompagnato dAlla sorella. Tutti i dettagli dello storico vertice con Moon : Il leader nordcoreano Kim Jong-un attraverserà la linea di demarcazione militare che separa le due Coree domani mattina alle 9.30 (le 2.30 del mattino in Italia), per partecipare, dieci minuti dopo, alle 9.40, a una cerimonia ufficiale di benvenuto. Ad aspettarlo, sulla linea di demarcazione militare a Panmunjom, ci sarà il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in. Kim attraverserà il confine a piedi e Moon saluterà ...

Berlusconi : 'Andremo noi al governo Alla fine di questa commedia' : "Il mio convincimento è che andremo noi al governo. alla fine di questa commedia il centrodestra presenterà il suo programma e troverà i voti che servono per diventare maggioranza". Lo ha affermato il ...

Piazza Affari : meglio stare Alla finestra in attesa di Draghi? : Da seguire come sempre la consueta conferenza stampa del presidente Mario Draghi, per capire quali potranno essere le prossime mosse in materia di politica monetaria. A Piazza Affari a diffondere i ...

Serie C - -2 Alla fine : il gol vincente arriverà dal campo o dal tribunale? Video : In Serie C, arrivano i primi verdetti di questa tribolata stagione che si spera possa rappresentare la fine di un format che ha registrato in questi anni la sparizione di alcuni club e tante difficolta' finanziarie che hanno causato sanzioni e punti di penalizzazione [Video]. Solo il Padova fa festa Nel girone B, fa festa il Padova di Bisoli che ritorna in Serie B, dopo quattro stagioni abbastanza sofferte. Sara' il 38° #campionato cadetto per i ...

Giro d’Italia 2018 : Alla scoperta del percorso. Tutte le 21 tappe : tra arrivi in salita - cronometro e volate. Presenti Zoncolan e Colle delle Finestre : Tra poco più di una settimana Gerusalemme ospiterà la partenza del Giro d’Italia 2018, edizione numero 101 della corsa rosa. Tre tappe in Israele prima di ripartire dalla Sicilia e percorrere le rimanenti giornate nella bellezza dello Stivale. Andiamo a vedere cosa offrirà, dal punto di vista sportivo, il percorso del Giro d’Italia 2018 con le sue 21 tappe. Venerdì 4 maggio, 1a tappa: Gerusalemme – Gerusalemme (cronometro, 9.7 km) ...