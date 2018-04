Alimenti e bevante fanno perdere lo smalto a 4 italiani su 10 | “la metà pensa che si

meteoweb.eu

(Di domenica 29 aprile 2018) Il sorriso del 40% degli“perde” per colpa di drink e cibi acidi, ma lo ignora uno su dieci e la meta’che losi riformi da se’. Lo rivela un’indagine dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa (AIC) presentata in occasione del 20°Congresso Nazionale, a Torino dal 10 al 12 maggio. Assolti invece chewing-gum senza zucchero e sigarette elettroniche. Gli esperti sottolineano che per evitare o ridurre il rischio, che non e’ solo estetico, perché i denti diventano più fragili e sensibili, basta optare per verdure a foglia larga, ortaggi ricchi di fibre che “puliscono” i denti mentre si masticano e frutta non troppo acida. Importante far seguire a bibite ed energy drink, un bel bicchiere d’acqua, usare la cannuccia ed evitare di bere a piccoli sorsi per limitare al minimo il ...