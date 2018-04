Alfie | una morte che riaccende il conflitto di coscienza tra medicina e umanità

Alfie - il destino segnato da una malattia rara senza diagnosi certa : I riflettori di tutto il mondo si sono accesi sul suo caso quando le divergenze fra i medici dell'ospedale e i genitori, Thomas Evans e Kate James, sull'opportunità di proseguire o meno i trattamenti ...

Alfie Evans : il destino segnato da una malattia rara senza diagnosi certa : Era nato il 9 maggio 2016, avrebbe compiuto due anni fra una decina di giorni Alfie Evans, morto nella notte all’ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool. Il suo destino è stato segnato da una grave condizione neurologica degenerativa che i medici non sono riusciti a identificare in modo definitivo. L’incubo comincia a dicembre 2016, quando Alfie viene ricoverato per la prima volta all’Alder Hey Children’s Hospital, ...

Alfie è morto - l'annuncio su Facebook dei genitori/ Il Papa : "Per una persona malata serve un grande sforzo" : Alfie Evans è morto, l'annuncio dei genitori del piccolo su Facebook: "Gli sono spuntate le ali".

“Il nostro Alfie”. Il triste annuncio dei genitori. Il bimbo afflitto da una grave malattia degenerativa era stato al centro di un caso internazionale : Solo pochi giorni fa i giudici della Corte d’Appello di Londra avevano respinto il ricorso in Aula di Tom e Kate Evans, i genitori di Alfie, per portare il bimbo in Italia. Viste le sue condizioni, scrivevano dicono in sostanza i giudici, il suo trasferimento è inutile. E così è stato. Il piccolo Alfie è morto. L’annuncio è arrivato Sui social questa notte. “Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I ...

Alfie - le tappe di una lunga battaglia : Il piccolo, morto la scorsa notte all'ospedale di Liverpool, da lunedì scorso non era più attaccato alle macchine che lo tenevano in vita

È morto Alfie Evans - il bambino britannico di 23 mesi con una malattia neurodegenerativa al centro di un caso internazionale negli scorsi giorni : È morto Alfie Evans, il bambino britannico di 23 mesi con una grave malattia neurodegenerativa di cui si era parlato molto negli ultimi giorni per l’opposizione dei genitori alla sospensione del supporto vitale disposta dall’ospedale in cui era ricoverato. Lo hanno annunciato i genitori su Facebook. Interessandosi al caso, nei giorni scorsi l’Italia aveva concesso la cittadinanza al bambino, offrendo ai genitori di trasferirlo per prolungarne le ...

Gb : Patriarca Venezia - Alfie è 'figlio nostro' - ma l'Ue ancora una volta ci ha deluso (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Senza accanimento terapeutico, senza cioè trattamenti sproporzionati, ma anche senza abbandono terapeutico, cioè senza mai venire meno al dovere-diritto di prendersi cura e di accompagnare la persona malata e i suoi familiari con alta professionalità, con grande umanità

Gb : Patriarca Venezia - Alfie è 'figlio nostro' - ma l'Ue ancora una volta ci ha deluso (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Certo, non sono mancate e non mancano in Italia ambiguità e incoerenze - alcuni recenti provvedimenti legislativi lo dimostrano - ma in questi casi (il piccolo Alfie e i salvataggi in mare) - e quindi sia nel rispetto della vita che, più in generale, nel prendersi cura d

Gb : Patriarca Venezia - Alfie è 'figlio nostro' - ma l'Ue ancora una volta ci ha deluso : Venezia, 26 apr. (AdnKronos) - "Queste mie parole sorgono dal cuore del vescovo ma anche dell’uomo e del cittadino. La vicenda drammatica del piccolo Alfie non può lasciarci solo pensosi e tristi. Deve, piuttosto, portare ad una riflessione pacata e che aiuti a maturare una posizione per cui i dirit

Alfie Evans - la presidente del Bambino Gesù : “Mi rifiuto di pensare che non si possa fare una battaglia per il diritto di vivere” : Secondo i giudici inglesi, Alfie “non può venire in Italia: credo che questo sia dovuto anche all’aver ritenuto che ci siano state alcune pressioni. Sui genitori non c’è ne è stata assolutamente alcuna”. E’ questa la posizione espressa dalla presidente dell’ospedale Bambino Gesù, Mariella Enoc, la quale ha sottolineato come anzi l’ospedale della Santa Sede, che segue questa vicenda dal luglio 2017, ...

Alfie Evans - l’avvocato dell’ospedale di Liverpool : “Nessuna nuova evidenza” : L’avvocato dell’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool ha ribadito anche oggi, di fronte alla Corte d’Appello di Londra, l’opposizione dell’ospedale al trasferimento del piccolo Alfie Evans in Italia. Secondo l’avvocato Mylonas, i legali dei genitori “non hanno presentato nuove evidenze” e in passato avevano accettato il quadro clinico tracciato dai medici britannici sui danni – ...

Alfie - l'Alta Corte Gb fissa una nuova udienza : Dopo il via libera ad avviare le procedure di distacco di Alfie dai macchinari salvavita, il piccolo ha continuato a respirare nel suo lettino. Tra poche ore il caso torna in un tribunale. I genitori hanno ottenuto che nel frattempo il piccolo venga idratato

Alfie - l’Alta Corte Gb fissa una nuova udienzaL’ultima speranza oggi in aula alle 16.30 : Alfie, l’Alta Corte Gb fissa una nuova udienzaL’ultima speranza oggi in aula alle 16.30 Dopo il via libera ad avviare le procedure di distacco di Alfie dai macchinari salvavita, il piccolo ha continuato a respirare nel suo lettino. Tra poche ore il caso torna in un tribunale. I genitori hanno ottenuto che nel frattempo il […]