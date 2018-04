Alfie è morto da italiano Ora la magistratura indaghi i suoi assassini

ilgiornale

(Di domenica 29 aprile 2018) Forse neanche se ne rendevano conto, il ministro degli Esteri Angelino Alfano e il suo collega degli Interni Marco Minniti, di mettere le premesse per una caso giudiziario e diplomatico senza precedenti. La mattina del 23 aprile, quando il governodecise di concedere la cittadinanza tricolore al piccoloEvans, ricoverato nell'ospedale di Liverpool, l'iniziativa venne presentata come un gesto umanitario, finalizzato ad agevolare il trasferimento del bambino in Italia, dove i medici del Bambino Gesù di Roma si erano già dichiarati pronti a non staccare la spina e a proseguire le cure, come chiesto dai genitori.Il gesto umanitario è rimasto simbolico, inutile: le autorità britanniche hanno proseguito per la loro strada, e alle 2,30 di ieri il "guerriero"ha chiuso gli occhi per sempre. Ma il caso no, quello non è chiuso. Perché a morire ieri notte è stato a tutti gli ...