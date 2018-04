Alessandra Amoroso lascia Amici | il discorso e il grazie a Maria De Filippi Chi la

Emma Marrone Vs Alessandra Amoroso - video Amici 17 : la prima fase mette Matteo ko : Emma Marrone Vs Alessandra Amoroso ad Amici 17 e non per via delle polemiche e delle divisioni che da sempre hanno accompagnato le due cantanti sin dalla loro partecipazione al programma. Sono proprio le due pupille di Maria de Filippi che in questo serale del 28 aprile scendono in campo per la prova corale della prima fase che segnerà lo stop per alcuni ragazzi e permetterà ad altri di accedere alla seconda fase. Emma Marrone E Alessandra ...

Vestito bianco Alessandra Amoroso ad Amici : i complimenti della stilista : Alessandra Amoroso continua a lasciare il segno ad Amici 17 con il suo stile ricercato e raffinato. Per la quarta puntata del talent show di Maria De Filippi, la cantante ha optato nuovamente per una creazione di Elisabetta Franchi. Più precisamente per un mini dress, un abitino bianco perlato a maniche lunghe e con preziosi dettagli. Un outfit che ben esalta il fisico di Sandrina, scolpito dalle tante ore in palestra e dalle intense sedute di ...

Alessandra Amoroso ad Amici di Maria De Filippi da giudice a ospite - video in Immobile e Comunque andare coi Blu : Il quarto serale del 28 aprile ha visto Alessandra Amoroso ad Amici di Maria De Filippi 2018 nel doppio ruolo di giudice e ospite, chiamata a duettare con i concorrenti in apertura di puntata. Sono passati quasi dieci anni da quando, nel 2009, la Amoroso ha vinto l'ottava edizione del talent show: quest'anno è tornata in giuria, affiancando Heater Parisi, Simona Ventura, Ermal Meta e gli attori Giulia Michielini e Marco Bocci. Nel quarto ...

Einar canta Piccola Anima di Ermal Meta nel 4° serale con i complimenti di Alessandra Amoroso (video) : Einar canta Piccola Anima di Ermal Meta ad Amici di Maria De Filippi: nel corso del quarto serale, il cantante della squadra blu riesce finalmente a presentare uno dei brani che prepara ormai da mesi. Il brano originale è di Ermal Meta, componente della giuria esterna del serale di Amici di Maria De Filippi ma oggi assente a causa del concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Contenuto nell'album Vietato Morire, Piccola Anima è tra ...

Alessandra AMOROSO/ Da Amici al nuovo album in uscita a settembre : tutti i progetti per il 2018 : ALESSANDRA AMOROSO torna questa sera nella commissione esterna di Amici 17: la sua sarà una partecipazione a tempo. Ecco i suoi progetti per il 2018.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:36:00 GMT)

Amici 2018 - Emma - Alessandra Amoroso - Stash e Roby Facchinetti ospiti del programma : Emma, Alessandra Amoroso, Stash e Roby Facchinetti saranno ospiti dell'appuntamento serale con Amici 2018 e saranno pronti ad esibirisi coi ragazzi della scuola.

Serale Amici - Alessandra Amoroso difende Heather Parisi sull’autotune : Amici 17, Alessandra Amoroso appoggia Heather Parisi sull’uso dell’autotune Domani sera alle 21.10 su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata del Serale di Amici 17. Le squadre Bianca e Blu si daranno battaglia a colpi di esibizioni canore e impressionanti coreografie curate dal direttore artistico Luca Tommassini. La sfida è davvero molto attesa anche dopo le polemiche di sabato scorso quando Heather Parisi ha attaccato il cantante Biondo ...

L’autotune di Biondo : da Ermal Meta ad Alessandra Amoroso e Marco Bocci - i consigli al cantante : L'autotune di Biondo continua a far discutere i membri della commissione esterna di Amici di Maria De Filippi. Al serale, il concorrente della squadra bianca ha utilizzato l'autotune ma non ne ha fatto mistero. Biondo ha spiegato, tranquillamente, di aver fatto uso dell'autotune e in puntata è stato aggredito da Heather Parisi, contraria a ciò. Al termine della puntata, la giuria esterna è stata invitata ad esprimere un parere sull'autotune ...

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone ad Amici 2018 con Stash e Facchinetti/Fogli : gli ospiti del serale del 28 aprile : Alessandra Amoroso ed Emma Marrone ad Amici 2018 si esibiranno nel corso del prossimo appuntamento del serale. Sono stati svelati oggi gli ospiti del quarto appuntamento serale di Amici di Maria De Filippi. Le due squadre del serale hanno scoperto oggi con chi dovranno duettare nel corso della prima fase della quarta puntata in onda sabato 28 aprile in diretta. La squadra blu dovrà cantare con Alessandra Amoroso, la squadra bianca dovrà ...

Amici 17 - Valentina rischia un clamoroso addio e attacca Alessandra Celentano Video : #Valentina verdecchi rischia di lasciare prematuramente la scuola di Amici e non per le decisioni della commissione interna o esterna. Nel corso della seconda puntata del talent show di Canale 5 la giovane mamma si è infortunata durante un balletto. Maria De Filippi ha subito chiesto alla giovane della squadra bianca notizie sulle sue condizioni fisiche prima di pronunciare l’esito del televoto. La ventiquattrenne, che nel corso della ...

Amici 17 - Valentina rischia un clamoroso addio e attacca Alessandra Celentano : Valentina Verdecchi rischia di lasciare prematuramente la scuola di Amici e non per le decisioni della commissione interna o esterna. Nel corso della seconda puntata del talent show di Canale 5 la giovane mamma si è infortunata durante un balletto. Maria De Filippi ha subito chiesto alla giovane della squadra bianca notizie sulle sue condizioni fisiche prima di pronunciare l’esito del televoto. La ventiquattrenne, che nel corso della ...

“Con me per sempre”. Il toccante gesto di Alessandra Amoroso : quel tatuaggio - svelato dalla cantante ai fan - che nasconde una dedica profonda e commovente. L’applauso unanime dei social : Un tatuaggio non è mai un semplice disegno che viene impresso sulla pelle in uno studio, ma nasconde sempre significati ben più profondi, spesso momenti o persone della nostra vita che vogliamo restino sempre con noi, attaccati al nastro corpo attraverso un’immagine o una frase così da poterli ricordare ogni volta che passiamo di fronte allo specchio. Ecco, allora, che Alessandra Amoroso ha deciso di incidere un messaggio speciale ...

Alessandra Amoroso : il nuovo tatuaggio è dedicato al suo amato Buddy : Alessandra Amoroso e il tatuaggio per il suo cane Buddy scomparso da poco Nel mese di Gennaio, Alessandra Amoroso, aveva annunciato la perdita del suo amato cane Buddy, un bellissimo bovaro del bernese. La cantante salentina era molto affezionata al suo Buddy. Ha scritto di averlo atteso e desiderato per molto tempo. Il cane aveva […] L'articolo Alessandra Amoroso: il nuovo tatuaggio è dedicato al suo amato Buddy proviene da Gossip e Tv.

Il duetto di Einar e Carmen in L’amore altrove emoziona Alessandra Amoroso (video) : Il duetto di Einar e Carmen in L'amore altrove convince Alessandra Amoroso, che con Francesco Renga ha portato al successo il brano. Maria De Filippi ha anche sottolineato il suo orgoglio nel sentire che gli attuali concorrenti del programma siano in grado di portare un brano cantato da uno degli ex allievi, nonostante la presenza di un altro artista in duetto. Alessandra Amoroso ha anche sottolineato la validità del duetto, anche se ...