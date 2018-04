Alberto Asor Rosa | La sinistra non ha impedito l' inabissamento del ' popolo' nella

huffingtonpost

: L’ipocrisia dei governanti non ha basi oggettive; quando essi difendono le loro buone ragioni, in realtà difendono… - RiflessioniV : L’ipocrisia dei governanti non ha basi oggettive; quando essi difendono le loro buone ragioni, in realtà difendono… - Paolo09755490 : RT @Il_Reggino: @CircoloFuturist @adelphiedizioni Alberto Asor Rosa 'La Guerra' - Einaudi - Gli Struzzi, 555 - Torino 2002 L'uso politico d… - CircoloFuturist : RT @Il_Reggino: @CircoloFuturist @adelphiedizioni Alberto Asor Rosa 'La Guerra' - Einaudi - Gli Struzzi, 555 - Torino 2002 L'uso politico d… -

(Di domenica 29 aprile 2018) Il compito dellaè sovrumano: "Consiste nel tentare di ricostituire e rimettere in piedi un '', sottraendolo alla dissoluzione'massa'". Per affrontare questa prova immane, secondo, occorre chiedersi e chiarire "perché la, in tutte le sue forme, non abbiala retrocessione e l'del ''massa', anzi abbia favorito il formarsi e l'emergere della 'massa' come elemento costitutivo fondamentale del nostro modo di pensare, progettare e fare politica, operando così il suo suicidio". Critico letterario, teorico dell'operaismo, intellettuale storico della, più di recente anche narratore,sostiene che nel dibattito pubblico c'è un equivoco generato da una parola spesso usata a sproposito, la parola populismo: "È un termine-concetto inappropriato alla ...