Addio ad Alessandro | dj 26enne | muore davanti al pubblico durante una festa in discoteca

fanpage

: RT @GiuSette7: Cattaneo a Sky: 'Secondo voi Higuain si sta divertendo alla Juve?' Vialli: 'Secondo me stasera Higuain sta godendo eccome'… - font_alessandro : RT @GiuSette7: Cattaneo a Sky: 'Secondo voi Higuain si sta divertendo alla Juve?' Vialli: 'Secondo me stasera Higuain sta godendo eccome'… - giornaleladige : Addio Alessandro, il camionsta-nuotatore che non sarà dimenticato - StefaniaStefyss : RT @bigfab1: @delpieroale @andresiniesta8 Leggendo di #Iniesta questa sera ho rivisto il tuo addio allo #Stadium su YouTube. Alla @juventus… -

(Di domenica 29 aprile 2018) Il giovane si è sentito male mentre lavorava come animatore e dj in un locale del Catanese dove era in programma unadi compleanno. Inutili i soccorsi,è morto in pochi minuti.