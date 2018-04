Alfie Evans : “Accanimento per la morte” : “La lezione di Alfie: oggi l’accanimento non è terapeutico, ma per la morte. E non e’ un problema soltanto inglese”. E’ quanto sostiene il Centro Studi Rosario Livatino, formato da magistrati, docenti universitari e avvocati. “Alfie Evans, grave disabile di 23 mesi, in continuità con quanto da oltre 15 anni viene praticato in Belgio e in Olanda, ha raccontato oltre ogni dubbio – prosegue il Centro ...

Cub Trasporti : "Le promesse renziane di Zavanella - Accanimento terapeutico sui bus" : "La cronaca vera dei fatti, caro dottor Zavanella , non sono le Renziate scritte sui giornali che va tutto bene e i lavoratori sono felici del contratto che non tutela , la realtà è un'altra e sotto ...

Porto Empedocle - Carmina : Cisl fa politica con il sindacato - Accanimento contro mia amministrazione : Da quando mi sono insediata, la Cisl va contro questa amministrazione, non li ho mai visti fare una proposta concreta per il rilancio del paese. Non si fa politica con il sindacato ". Sollecitata dai cronisti, il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina, risponde così in merito ad una domanda sulla paventata chiusura della Torre di Carlo V , alimentata da ...

Salute - fine vita dei neonati : tra Accanimento terapeutico e cure palliative : Il dibattito sul fine vita dei neonati affetti da gravi patologie e l’accanimento terapeutico sono temi su cui l’opinione pubblica si è molto interrogata soprattutto negli ultimi tempi e che la Società italiana di neonatologia (Sin) affronta quotidianamente. I neonatologi, infatti, sono insieme ai ginecologi e ostetriche, i primi ad essere coinvolti nelle decisioni che riguardano questi bambini, che generalmente passano dalla sala ...

Monte di Procida - Mazziotti : «Accanimento contro di noi» : ... ma così non è stato perché nel bel mezzo del campionato, in un momento tra l'altro molto positivo, dove il nome del Monte di Procida è balzato agli onori della cronaca sportiva campana in maniera ...

Belgio - il Parlamento taglia lo 'stipendio' al principe : 'Un Accanimento contro di me' : 'Questa dotazione, che parliamo di ridurre o eliminare in base a una strategia politica o dei media, è il prezzo di una vita, il prezzo della mia vita, che è ampiamente alle mie spalle oggi', ha ...

Belgio - il Parlamento taglia lo 'stipendio' al principe : 'Un Accanimento contro di me' : 'Questa dotazione, che parliamo di ridurre o eliminare in base a una strategia politica o dei media, è il prezzo di una vita, il prezzo della mia vita, che è ampiamente alle mie spalle oggi', ha ...

Uomini e Donne - Alessandro D'Amico : "I genitori di Alex? Accanimento e cattiveria ingiustificati" : Alessandro D'Amico, intervistato da Uomini e Donne Magazine, ha spiegato, una volte per tutte, i motivi della rottura con Alex Migliorini. Dopo la scelta, i due ex innamorati hanno bruciato le tappe prendendo una casa assieme a Milano. L'entusiasmo iniziale, dopo poche settimane, però si è esaurito: Poi, dentro di me, pian piano, l’amore andava scemando. Mi chiedevo il perché ma non riuscivo a darmi una risposta. Non riuscivo a fingere o ...

Pedofilia - il tribunale australiano autorizza gli appunti sul cardinale Pell. Lui : "È Accanimento" : Si tratta di annotazioni utilizzate dalla giornalista Louise Milligan per realizzare servizi televisivi per l'emittente in cui lavora e per scrivere il ibro "The cardinal the rise and fall of George Pell", il best seller dove vengono riportati dettagli prima non conosciuti di accuse rivolte al cardinale come l'abuso a danno di due coristi nella cattedrale di Melbourne verso la fine degli anni Novanta

Silvio Berlusconi - il film di Paolo Sorrentino è vile Accanimento. E anche la querela non servirà a nulla : È imperniato su chi avete capito, conterrà il racconto del mondo interiore suo e della gente intorno a lui, per lo più tetramente sculettante. Insomma: Silvio Berlusconi nel tipico repertorio delle ...

Fassone : 'Accanimento a orologeria con Yonghong Li. Romagnoli? Trattiamo il rinnovo. Donnarumma ama il Milan' : L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, è tornato a parlare ai microfoni di Radio Rai nel corso di Radio Anch'Io lo Sport del momento del no CAMBIAMENTO - 'Cosa è successo a questo Milan? Gattuso ha fatto le cose semplici, quelle che un allenatore con più esperienza di lui avrebbe fatto. Forse non ce lo aspettavamo ...

“Cosa mi hanno fatto2 : la confessione choc di Mikaela - Velina di Striscia la notizia. Era stata presa di mira già in passato - travolta da insulti razzisti - ma ecco che è successo adesso di gravissimo : “Un Accanimento - ho denunciato” : Da quest’anno Striscia la Notizia ha due nuove Veline, entrambe ballerine professioniste: Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Dall’autunno scorso, prima con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, poi con Michelle Hunziker e Gerry Scotti e ora con Ficarra e Picone, danno brio al tg satirico con i loro stacchetti che, e questo l’hanno notato subito tutti i telespettatori, per la prima volta sono davvero ben eseguiti. Per forza: ...