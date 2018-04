cagliaricalcio

: Renzi è stato uno dei migliori PDC ita. Ma se ti dimetti ti dimetti. Non ti dimetti da PDC x chiedere elezioni dal… - CarloCalenda : Renzi è stato uno dei migliori PDC ita. Ma se ti dimetti ti dimetti. Non ti dimetti da PDC x chiedere elezioni dal… - MassimGiannini : Finiti i popcorn, chiuso il Nuovo Cinema Nazareno, il @pdnetwork torna a fare politica. Ora lanci una sfida di gove… - salvo93aba : Bel derby d'Italia! Onore alle due squadre che si sono sfidate a viso aperto #LaDS -

(Di domenica 29 aprile 2018) COME SEGUIRE LA GARA Potrete seguire la web-cronaca di #SampdoriaCagliari sul nostro sito e sull'app ufficiale disponibile per iOS e Android . Aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi ...