A Venezia c'è chi non vuole i cancelli di protezione. Cosa sta succedendo : Non si placano le polemiche attorno al turismo di massa a Venezia: la città lagunare, che si regge su un equilibrio fragilissimo, è presa d'assalto ogni anno da milioni di turisti, mentre sono sempre meno i residenti, che in centro storico sono scesi sotto i 55 mila. Per far fronte alla folla dei giorni di punta, definiti da 'bollino nero' come per il traffico autostradale nei giorni peggiori dell'anno, ...

Venezia - varchi turisti : ripristinati tornelli dopo blitz no global : Roma, 29 apr. , askanews, Sono stati ripristinati i tornelli dopo il blitz dei no global al ponte della Costituzione contro i varchi per regolare i flussi turistici a Venezia, disposti dal sindaco ...

Tornelli per turisti a Venezia - manifestanti rimuovono uno dei varchi : Venezia - Una trentina di giovani no global ha rimosso stamane a Venezia uno dei due varchi che il Comune aveva posto per regolamentare l'afflusso di turisti nel ponte 'caldo' del primo maggio. Si ...

Tornelli per turisti a Venezia - manifestanti rimuovono uno dei varchi : La protesta di un gruppo di attivisti dei centri sociali: "Venezia non è un luna park o una riserva". I vigili: "L'accesso di piazzale Roma sarà ripristinato...

Friuli Venezia Giulia - seggi aperti : Lega favorita - I rischi Pd : Al voto per un solo giorno, dalle 7 alle 23, Sergio Bolzonello, per il centrosinistra e Alessandro Fraleoni Morgera per i Cinque stelle si disputano la seconda posizione

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI FRIULI Venezia GIULIA 2018/ Diretta live - centrodestra - M5s - Pd : chi presidente? : RISULTATI ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018: Fedriga è il favorito per la vittoria ma il centrodestra rischia di rompersi. Bolzonello e Fraleoni Morgera possono sorprendere?(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 05:50:00 GMT)

Venezia - al via i tornelli contro l’eccesso di turisti : varchi alla stazione di Santa Lucia e al ponte di Calatrava : Se n’è parlato per mesi, adesso succede davvero. A Venezia sono entrati in funzione i tornelli. Nelle giornate di maggiore ressa l’accesso dei turisti alla città storica verrà monitorato da due varchi presidiati dalla polizia. E, se necessario, bloccato. Proprio come avviene in un parco divertimenti. “Non ci vedo niente di male”, ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro. “Le persone che decidono di venire a Venezia ...

Marcello Veneziani : 'Vi dico chi sono veramente i grillini' : Un Marcello Veneziani memorabile, quello che su Il Tempo smaschera il trasformismo e la smania di comandare dei grillini, che negli ultimi giorni hanno offerto la partnership di governo a tutto e a ...

Basket - donne : Schio in finale - eliminata Napoli. Stasera gara-4 Ragusa-Venezia : Schio completa l'opera, sbancando 65-73 Napoli in gara-4, vincendo la semifinale 3-1 e riconquistando la finale scudetto per riprendersi quel tricolore ceduto la passata stagione a Lucca in maniera ...

Venezia inaugura i tornelli : varchi pronti a chiudersi in caso di flusso turistico eccezionale : Sono entrati in funzione questa mattina a Venezia, per la prima volta, i tornelli che serviranno ad arginare e deviare i turisti in caso di afflusso eccezionale alla città. I due varchi, uno ai piedi ...

Friuli Venezia Giulia - Centrodestra avanti sui 5 Stelle. Il Pd rischia di arrivare terzo : L’esito delle elezioni regionali condizionerà le trattative per il governo. Al lumicino le speranze dei dem, che hanno governato negli ultimi 5 anni. Il M5S candida un ex An

Ricordate Salvo del GF1? Ha sganciato una bomba. Il pizzaiolo che ha partecipato alla prima edizione del reality ha fatto una dichiarazione pesante su uno dei ragazzi attualmente in gioco. Le parole di Veneziano non lasciano indifferenti. Dolori… : State seguendo il Grande Fratello 15? Allora vi siete resi conto che questa edizione è iniziata bella movimentata… Già ci sono state discussioni, già ci sono stati primi baci, “avvicinamenti” proibiti (ci riferiamo all’amicizia sbocciata tra Patrizia Bonetti e Luigi Favoloso, il fidanzato di Nina Moric); qualcuno ha già detto di voler lasciare la casa; Striscia ha scatenato il sospetto che un concorrente in gara abbia un telefono; Aida Nizar ha ...

Brugnaro : Da sabato a Venezia deviazioni e zone chiuse ai turisti : Il sindaco firma un'ordinanza che autorizza i vigili a bloccare alcuni accessi e a chiudere il Ponte della Libertà dal 28 aprile al 1 maggio