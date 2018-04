A Genova nasce la risposta al problema della plastica | dagli scarti vegetali si ricavano

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 aprile 2018) Glidi frutta e verdura da oggi possono trasformarsi inbiodegradabile. Ogni anno in Europa si producono 25,8 milioni di tonnellate di spazzatura, di cui solo il 31% finisce in discarica, mentre il resto si disperde in natura andando a impattare negativamente sull’ambiente e l’ecosistema. Il 95% del valore degli imballaggi di(70-105 miliardi di euro all’anno) viene perso a causa dell’utilizzo usa e getta dei contenitori in. Alla ricerca di alternative ecosostenibili alle plastiche che conosciamo, il team di ricerca sugli smart materials dell’Istituto Italiano di Tecnologia diha sperimentato e brevettato diverse tecnologie che permettono, già da ora, di ottenere bioplastiche ecologiche che azzerano l’impatto ambientale, provenendodel mercato ortofrutticolo e risultando quindi completamente biodegradabili. Prestazioni ...