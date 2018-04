A Ballando con le stelle nasce la prima coppia | è amore tra Francisco e Anastasia

'Ballando con le stelle' - la giuria esplode contro il pubblico. Ma Gessica Notaro e Morra si salvano : Coppie eliminate che tornano in gara, altre definitivamente fuori dal dance show. 'Ballando con le stelle' parte in quarta in vista della semifinale di sabato prossimo e, sulla pista di Milly Carlucci,...

Ballando con le stelle 2018 - eliminati Minghi e Stefania Rocca/ Giovanni Ciacci al centro delle polemiche : Ballando con le stelle: Giovanni Ciacci è ancora al centro delle polemiche. Discussa la paventata uscita della Notaro, a rischio eliminazione dopo il televoto. (Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Ballando con le Stelle. Verso la finale del 19 maggio : i concorrenti in gara : Milly Carlucci giunge quasi al termine. La semifinale si terrà sabato 5 maggio mentre la finale è prevista il 19 maggio

Ballando con le stelle - Maurizio Gasparri contro Suor Cristina : "Squallida figurante - una vergogna" : Maurizio Gasparri all’attacco di Suor Cristina. Sembra uno scherzo, invece è la pura realtà. Il senatore di Forza Italia si è scagliato contro la vincitrice della seconda edizione di The Voice, che sabato sera ha vestito i panni di ‘ballerina per una notte’ a Ballando con le stelle.“Anche questo è evangelizzare, portare la gioia del Vangelo dove Gesù non è ancora arrivato", ha detto la religiosa intervistata da Milly Carlucci. "Sono ...

Ballando con le Stelle 13 - in semifinale Gessica Notaro (dopo lo spareggio) e Massimiliano Morra : [live_placement] L'ottava puntata di Ballando con le Stelle ha avuto il merito di aver messo al centro la danza. Non c'è stato più spazio in pista per le vicende di Gessica Notaro o le vicissitudini di Ciacci - Todaro; a parte le love story vere o presunte tra Giaro Giarratana e Lucrezia Lando e il surfista Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, ai quarti di finale si è parlato quasi sempre di ballo.Per uno strano scherzo del pubblico, ...

Ballando con le stelle 2018 : il pubblico fa danni. Nathalie Guetta è una ‘chiavica’ ed è bullizzata ma va in semifinale : Nathalie Guetta sviene a Ballando Tempo di ripescaggi e colpi di scena a Ballando con le stelle 2018. Gli eliminati aprono (e poi chiudono) la puntata con un poker di sfide testa a testa, votate da giuria e pubblico a casa. I verdetti sono schiaccianti per vincitori e vinti: nella “sfida over” Amedeo Minghi, con l’84% dei voti, surclassa Eleonora Giorgi; Massimiliano Morra (68%) rispedisce direttamente in quel di Los Angeles lo ...

Ballando con le stelle 2018/ Eliminati e classifica finale : fuori Minghi e Stefania Rocca (28 Aprile 2018) : Ballando con le stelle 2018: Amedeo Minghi e Stefania Rocca escono di scena. A rischio Gessica Notaro, che si difende al meglio: "Tutta colpa del pubblico".(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 00:38:00 GMT)

ROBOZAO/ Il robot flirta con Paolo Belli : "momenti memorabili" per la Lucarelli (Ballando con le stelle) : ROBOZAO questa sera tornerà sul palco di Ballando con le Stelle 2018 per esibirsi nella sua ROBOZAO-Dance. La sua presenza è però sgradita al pubblico sui social, dove si moltiplicano...(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 00:15:00 GMT)

Ballando con Suor Cristina e il ripescaggio - Amici con la ‘furia’ di Simona Ventura e Fedez da Los Angeles. Incombe Inter-Juve : Fedez La sfida del sabato sera tra Ballando con le Stelle e Amici vive un nuovo round, nel segno soprattutto delle donne. Milly Carlucci e Maria De Filippi? Non solo. Anche Suor Cristina, attesa ballerina per una notte nello show di Rai 1, e la ‘commissaria’ del talent di Canale 5 Simona Ventura, che ospite ieri sera di Matrix Chiambretti ha annunciato che replicherà in diretta al duro attacco di Heather Parisi: “Io i panni ...

GIARO GIARRATANA E LUCREZIA LANDO/ Lucarelli li sprona : "Parlate un po'!" (Ballando con le stelle) : GIARO GIARRATANA e LUCREZIA LANDO hanno superato il ballottaggio nell'ultima puntata di BalLANDO con le stelle: riusciranno a ripetersi ai quarti di finale di stasera?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 23:42:00 GMT)

Suor Cristina Scuccia/ La preoccupazione delle consorelle : La superiora mi tiene d'occhio! (Ballando) : Suor Cristina Scuccia torna in televisione dopo la vittoria a The Voice of Italy 2: sarà lei la ballerina per una notte nella puntata odierna di Ballando con le stelle.Suor Cristina racconta la vocazione: "Il ballo c'entra molto. Ho iniziato con un musical delle Suore Orsoline, interpretando Rosa, la fondatrice della congregazione". Dopo l'entrata in convento, il percorso non si è interrotto. "La mia missione è portare la gioia del vangelo ...

GESSICA NOTARO CON STEFANO ORADEI/ La famiglia racconta il dramma dell'acido (Ballando con le stelle 2018) : GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI sono la coppia più talentuosa di Ballando con le stelle: il loro positivo percorso subirà una battuta d'arresto questa sera? (Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:38:00 GMT)

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina/ Sono una coppia : l'annuncio ufficiale (Ballando con le stelle 2018) : Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina si esibiranno nella puntata di Ballando con le stelle di questa sera: riusciranno a dare vita ad un performance completa?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:24:00 GMT)

Cesare Bocci con Alessandra Tripoli/ Racconta in tv il dramma della moglie (Ballando con le stelle) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli tornano questa sera a Ballando con le stelle 2018: la coppia sabato scorso ha ottenuto il miglior punteggio. Si riconfermerà?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:00:00 GMT)