8 modi per dire ai vostri figli che state divorziando

Maltempo Sicilia : a Ragusa chiusa per forte vento la discarica Cava dei modicani : Sospeso il conferimento dei rifiuti urbani stamani presso la discarica di Cava dei Modicani per il persistere di raffiche di vento. E’ quanto si legge in una nota del comune di Ragusa. L’assessorato competente ha informato la cittadinanza che potrebbero verificarsi disagi nell’espletamento del servizio di raccolta anche nella giornata di domani. L'articolo Maltempo Sicilia: a Ragusa chiusa per forte vento la discarica Cava dei ...

Tutto pronto a modica per il clou della festa di San Giorgio : Entrano nel clou i festeggiamenti in onore di San Giorgio. Tutto pronto per la grande festa esterna che culmina domenica con la processione

Giornata densa di appuntamenti ieri per ForteLibro a modica : Autrice di punta della collana "Einaudi ragazzi" ha avuto modo di illustrare, nel corso di un confronto simpatico e vivace, "Le nuvole per terra" e l'altro successo editoriale "Casca il mondo". ...

Bollette luce e gas - tutti i modi per risparmiare : Si può risparmiare sulle Bollette di luce e gas? Stare attenti ai propri consumi è sicuramente un buon inizio, ma esistono altre regole e tutele che possono avvantaggiare i consumatori...

The Voice of Italy 2018/ Knock Out - diretta 26 Aprile : chi sarà eliminato? Tutti i modi per seguire la puntata : The Voice of Italy 2018, diretta secondo Knock Out: Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia scelgono gli ultimi semifinalisti utilizzando l'opzione dello Steal. (Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:55:00 GMT)

“Spogliatevi - forza”. Entra nel locale per lo show a luci rosse ma sul più bello qualcosa va storto. Il panico tra le ragazze - svestite. L’ambulanza e la polizia che arrivano di corsa. Una serata trasgressiva finita nel peggiore dei modi : Un fenomeno che continua a dilagare nonostante i tentavi delle autorità di arginarlo. E che coinvolge ogni anno milioni di uomini, spesso anche sposati o comunque impegnati sentimentalmente, pronti a spendere i propri risparmi per dedicarsi al turismo sessuale. Un’idea, quella di partire e abbandonarsi per qualche giorno a piaceri e trasgressioni, che alla fine aveva spinto anche un uomo di 60 anni, di origini inglesi, a volare fino ...

Nintendo : "non stiamo cercando consapevolmente di innovare - stiamo cercando di trovare modi per rendere felici le persone" : The Guardian ha pubblicato un'intervista con Shinya Takahashi, il General Manager della divisione Entertainment Planning & Development di Nintendo. Nell'intervista, si discute principalmente del concetto dietro a Nintendo Labo recentemente annunciato da Nintendo e in arrivo venerdì 27 aprile in Europa. Durante l'intervista Takahashi ha dichiarato che Nintendo non sta cercando consciamente di innovare, ma il vero intento è quello di rendere ...

I Nuovi Occhiali Smart Spectacles 2.0 Sono Ufficiali : Costano 174 € - Sono Più Comodi E Impermeabili : Sono stati presentati ufficialmente i Nuovi Occhiali Smart Spectacles 2.0 di Snapchat. Prezzo, caratteristiche, scheda tecnica e novità dei Nuovi Occhiali Spectacles 2.0. Tutto quello che devi sapere sugli Spectacles 2.0 Spectacles 2.0 – 2018 Come ampiamente anticipato dai rumors, poche ore fa Sono stati presentati ufficialmente i Nuovi Occhiali “Smart” di Snapchat, gli Spectacles 2.0. Si tratta della […]

Scherma modica : 5 classificati per la Coppa Italia Nazionale : Al via la campagna di sensibilizzazione di Conad Scherma Modica per la raccolta del 5 x 1000. Cinque qualificati per la Coppa Italia Nazionale

Recesso e cambio operatore per modifiche unilaterali : AGCOM fa chiarezza : Sono sempre più frequenti i casi di “modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali” da parte degli operatori di telefonia in Italia. …

Novità Rainbow Six Siege al 26 aprile - pronti nuovi gadget e modifiche agli operatori : Lenta ma inesorabile l'evoluzione che ha coinvolto Rainbow Six Siege dalla sua uscita a oggi: il titolo sviluppato dai ragazzi di Ubisoft non ha infatti ingranato da subito la marcia giusta nei confronti della community, presentandosi sul mercato con numerose falle che necessitavano di essere chiuse per evitare di colare clamorosamente a picco. Una situazione che di certo non ha scoraggiato gli addetti ai lavori e che, a distanza di due anni ...

Livorno e il modigliani da record : base d'asta da 150 milioni per un'opera di Dedo : Sotheby's pronto a battere l'imponente nudo «Nu couché , sur le c"té gauche, », il quadro che porterà l'artista, morto nel 1920, a infrangere un nuovo record

“Wow!”. Bicarbonato - 10 usi che possono cambiare la vita : la ‘svolta’ per tutti noi. Ecco i modi (pazzeschi) per usare il prodotto super economico che non manca mai : Il Bicarbonato di sodio è uno dei prodotti che non manca mai nelle nostre case. L’uso di questo prodotto risale a tempi antichi. Sembra infatti che abbia accompagnato la vita dell’uomo durante tutta la sua storia, dall’antichità fino ai giorni nostri. Si produce secondo il metodo Solvay unendo acqua, ammoniaca, cloruro di sodio (sale da cucina) e anidride carbonica, ottenendo così il Bicarbonato di sodio (NaHCO3) e ...

Enel modifica OPA per Eletropaulo : Teleborsa, - Enel rafforza ulteriormente il suo impegno nei confronti dell'OPA lanciata su Eletropaulo e, migliorata successivamente, per facilitare il processo dell'offerta. Enel Brasil Investimentos ...