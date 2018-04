13 regole per gli amici di letto

Non bastano regole e multe per salvare la nostra privacy : Dal 25 maggio entra in vigore una nuova normativa sulla privacy digitale, che la Commissione europea ha varato due anni fa. In tempi, si puó dire, non sospetti. Quando cioè Cambridge Analytica ancora ...

Pricacy - nuove regole europee per le aziende : ecco i dettagli : ...questo regolamento europeo è dunque quello di proteggere i dati personali delle persone fisiche ma nello stesso tempo di garantire la libera circolazione dei dati per non creare ostacoli all'economia ...

Fake news - arrivano regole Ue per sostenere informazione di qualità : Si inasprisce il contrasto europeo alle Fake news, con una possibile normativa tesa a privilegiare e sostenere l'informazione di qualità. I riflettori sono puntati particolarmente verso i Social. Da quello fondato da Mark Zuckerberg, Facebook, a Twitter. Oltre a ciò, vedrà la luce una prima piattaforma destinata ai fact-checkers, ovvero coloro che verificano l'attendibilità dei fatti. Il codice comportamentale resterà a discrezione ...

La Iaaf riscrive le regole per il testosterone : Dal primo novembre del 2018 le atlete con un livello di testosterone naturalmente elevato dovranno ridurlo - e mantenerlo per almeno sei mesi continuativi - entro 5 nmol/L se vorranno partecipare ad ...

Internet - dieci regole per far sopravvivere la Rete : Anno del signore 2018: Internet non è più libera. E potrebbe andare in pezzi. La Russia ha bloccato Telegram. L’Iran conta di fare lo stesso. Gli Usa hanno bocciato la neutralità della Rete; la Francia vuole backdoor governative nei sistemi di messaggistica; Egitto e Sud Africa pianificano leggi censorie; l’Etiopia arresta e fa sparire un blogger autoctono; la Cina chiude gli account femministi sui social; israeliani e palestinesi si zittiscono ...

Ne Le regole del delitto perfetto 5 un nuovo crossover coi personaggi di Scandal dopo il finale di serie? : Scandal 7 si è congedata dal pubblico col finale dello scorso 19 aprile, ma non è da escludersi che ne Le regole del delitto perfetto 5 possano fare capolino alcuni dei suoi personaggi. Si tratterebbe di un secondo cross-over "postumo", dopo quello dello scorso marzo che che ha visto Olivia Pope (Kerry Washington) e Annalise Keating (Viola Davis) incontrarsi per portare la class action di quest'ultima davanti alla Corte Suprema. Con la ...

Facebook - le regole per non farsi “bannare”/ Nuove linee guida : diritto di appello per gli utenti “puniti” : Facebook, le regole per non farsi “bannare”: il social network di Mark Zuckerberg introduce Nuove linee guida e il diritto di appello per gli utenti “puniti”. Coinvolti molti più revisori(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 17:01:00 GMT)

Facebook ha pubblicato le regole per non farsi “bannare” : Facebook ha pubblicato un resoconto sulla sua lotta al terrorismo e la quantità di contenuti estremisti rimossi nei primi tre mesi del 2018 nello stesso giorno in cui ha reso note le linee guida interne utilizzate per applicare gli standard della comunità; ovvero le regole con cui decide di sospendere o eliminare contenuti o profili (il testo italiano si aggiornerà nei prossimi giorni). E che spesso ...

Finale di stagione per Le regole del delitto perfetto 4 su Fox il 24 aprile : la quinta stagione ci sarà? : È finalmente arrivato il momento del Finale di stagione de Le regole del delitto perfetto 4 su Fox: questa sera, martedì 24 aprile, tutti i nodi verranno al pettine per Annalise Keating e i suoi studenti. Proprio oggi sarà infatti proposto in prima visione per l'Italia l'ultimo dei quindici episodi che compongono la quarta stagione de Le regole del delitto perfetto, serie nota anche con il titolo originale di How to Get Away with Murder. Si ...

L'Aquila commercio - nuove regole per sale giochi - chioschi e tavolini all'aperto : L'Aquila. Contiene alcune novità in merito all'esercizio del commercio nei chioschi e alle autorizzazioni per i tavolini all'aperto il Disciplinare per le attività produttive e lo sviluppo economico ...

Verdurofobia : 5 regole per far mangiare frutta e verdura ai bambini : E' in aumento la Verdurofobia tra i bambini. Due genitori su due non riesce a far mangiare frutta e verdura ai propri figli. Ecco le 5 regole.

Second l’autorità olandese per il controllo dei videogames alcuni titoli violano le regole sul gioco d’azzardo. Le possibili implicazioni : Secondo la Dutch Gaming Authority, l’ente olandese che si occupa di effettuare verifiche sui titoli in commercio nei Paesi Bassi alcuni videogiochi hanno caratteristiche che li rendono paragonabili al gioco d’azzardo. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK Già lo scorso anno, con l’uscita di Star Wars Battlefront 2, il gioco ispirato alla saga di Guerre Stellari, era salito […] L'articolo Second l’autorità olandese per il controllo dei ...

Marc Marquez - GP Americhe 2018 : “Penalità? Stavo tenendo d’occhio Iannone. Spero che le regole saranno le stesse per tutti” : Non è stato un post qualifiche piacevole quello dello spagnolo Marc Marquez ad Austin (Stati Uniti), sede del terzo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo, in sella alla Honda, autore inizialmente della pole, è stato punito dalla direzione gara per aver ostacolato Maverick Vinales nel suo giro di lancio. Pertanto, gli è stata comminata una penalità di 3 posizioni in griglia e partirà dalla quarta casella. “Stavo uscendo dai ...