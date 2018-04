1 maggio | in Veneto tra mercatini | sagre e concerti 2

1 maggio : assessore Turismo - per Veneto si annuncia nuovo record : Venezia, 29 apr. (AdnKronos) – “I flussi turistici dei cosiddetti ponti primaverili possono sicuramente essere considerati un indicatore dello stato di salute dell’economia ma soprattutto della capacità di spesa alla voce viaggi e vacanze di italiani e stranieri. Segnali positivi, per quanto concerne l’appeal che il Veneto esercita nel mercato interno e in quelli esteri, sono già venuti dal recente periodo pasquale, che ...

1 maggio : assessore Turismo - per Veneto si annuncia nuovo record (2) : (AdnKronos) – “Nemmeno il tempo di archiviare l’exploit pasquale e stiamo già facendo i conti con il movimento turistico scandito dalle feste del 25 aprile e del Primo maggio, che, stando alle indagini promosse dalle principali categorie imprenditoriali del settore, si prevede rispettivamente in poco meno di otto milioni e in oltre sette milioni il numero dei soli nostri connazionali che si muoveranno su tutto il territorio ...

1 maggio : assessore Turismo - per Veneto si annuncia nuovo record (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Da non dimenticare poi che il 20 maggio si celebra la Pentecoste, una delle principali feste in Germania e nei Paesi di lingua tedesca: in molti Länder chiuderanno anche le scuole e in previsione dell’arrivo dei vacanzieri d’oltralpe, gran parte delle strutture ricettive apriranno i battenti, soprattutto sulla costa adriatica, inaugurando così la nuova stagione estiva”, ricorda ...

1 maggio : in Veneto tra mercatini - sagre e concerti : Venezia, 29 apr. (AdnKronos) – In Veneto durante il ponte del primo maggio sono moltissimi gli eventi e le manifestazioni, i mercatini, le sagre, le feste, i concerti, e le fiere. In provincia di Belluno a Pedavena il Primo maggio presso il Parco birreria è prevista la Festa di Primavera. Il 1° maggio a Cesiomaggiore-Busche (sempre nel bellunese) è previsto l’evento ‘Fiori di Primavera’, mentre a Sedico la Festa di ...