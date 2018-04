1° Maggio | Coldiretti | 200mila pastori e allevatori resteranno al lavoro

meteoweb.eu

(Di domenica 29 aprile 2018) Sono oltregli, ie gli agricoltori che il primoalper non lasciare soli i propri animali nelle stalle e sui pascoli o per seguire gli ospiti negli agriturismi. E’ quanto rileva lain occasione della prossima giornata di festa durante la quale nelle aziende agricole l’attività non puo’ chiudere perché le mucche, le pecore e le capre vanno munte, i vitelli accuditi, i polli e conigli nutriti per garantire il loro benessere e la qualità del Made in Italy. A questi – sottolinea la– si aggiungono anche i tenti agricoltori che devono cogliere l’occasione delle condizioni climatiche favorevoli per svolgere le operazioni colturali nei terreni o raccogliere la frutta e verdura già matura. La vita in campagna – precisa la– è condizionata dai ritmi della natura ma anche dall’esigenza di rispondere ...