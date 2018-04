Zurich Classic | risalgono Watson Kuchar Thomas e Garcia fuori al taglio

Golf - PGA Tour 2018 : il duo Kim/Putnam guida lo Zurich Classic of New Orleans dopo il secondo round : Lo Zurich Classic of New Orleans (montepremi 7,2 milioni di dollari) vede al comando la coppia composta dagli statunitensi Michael Kim ed Andrew Putnam. Sul percorso par 72 del TPC Louisiana di Avondale (Stati Uniti) gli americani guidano con il punteggio di -13 (131 colpi) dopo un solido round di fourball nel quale hanno siglato un buon -3. Seconda posizione ad un colpo di distanza dai leader per gli statunitensi Kevin Kisner e Scott Brown. ...

Golf - allo Zurich Classic cadono i big : Sul percorso del TPC Luoisiana escono dunque di scenacinque tra i primi dieci migliori giocatori al mondo. Unacatastrofe che ha provocato la resa anche dei campioni incarica, Jonas Blix e Cameron ...

Zurich Classic : due coppie in testa dopo il primo giro. Thomas in difficoltà : 32piazza per Jon Rahm con Wesley Bryan, 52per la coppia spagnola Garcia-Cabrera Bello così come per il rientrante Brooks Koepka insieme a Marc Turnesa , 1.929 al mondo, , mentre il numero 2 del ...

Golf - PGA Tour 2018 : Reavie/Glover e Zhang/Dou al comando del Zurich Classic of New Orleans. Nelle retrovie Rose/Stenson : Una coppia statunitense ed una cinese al comando del Zurich Classic of New Orleans, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del TPC Louisiana di Avondale. A guidare la classifica sono gli statunitensi Chez Reavie e Lucas Glover in compagnia dei cinesi Xinjun Zhang e Zecheng Dou, che hanno completato il primo giro in 60 colpi (-12), acquisendo un margine di due lunghezze sugli inseguitori. Il ...

Zurich Classic : Koepka torna sul green dopo 4 mesi. Orari - date e guida tv : Lo statunitense, numero 9 al mondo, giocherà il Zurich Classic. "Non vedo l'ora di scendere in campo - ha dichiarato il 27enne di West Palm Beach , Florida, -. Finalmente l'attesa sta per concludersi"...

Golf : Koepka torna allo Zurich Classic : ANSA, - ROMA, 24 APR - Dopo quattro mesi di assenza Brooks Koepka è pronto a tornare sul green. Lo statunitense, numero 9 al mondo, giocherà il Zurich Classic of New Orleans, torneo del PGA Tour. "Non vedo l'ora - ha dichiarato il 27enne di West Palm Beach , Florida, - di scendere in campo. Finalmente l'attesa sta per ...

