Zic in Perché sono rimasto da solo porta la sua musica al 4° serale e convince la

(Di sabato 28 aprile 2018) Zic indasi prende la sua rivincitando la suasul palco del talent che è giunto al suo 4° appuntamento. Il giovane concorrente della squadra bianca ha finalmente potuto esibirsi sul palco della seconda fase, con uno dei suoi brani. Non è stato unfacile, per Zic, che spesso ha dovuto rimanere indietro a causa dei blocchi di alcuni degli insegnanti che non apprezzano il suo stile. In seconda fase si lotta per arrivare all'ultimo step della puntata, quello nel quale si esprime la commissione interna che ha la facoltà di eliminare e salvare i concorrenti arrivati fino a quel punto della competizione. Per Zic non è sempre scontata la presenza in seconda fase, dal momento che ha due insegnanti contro, a cominciare da Rudy Zerbi che non ha mai convinto fino in fondo. Carlo Di Francesco sembra della stessa opinione. Nella prima puntata, ...