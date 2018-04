Xbox Live ha 59 milioni di utenti

Microsoft annuncia l’integrazione di Discord con Xbox Live : Grazie ad una partnership tra le due società, Discord, il popolare servizio di messaggistica istantanea utilizzato dai gamer di tutto il mondo, si integrerà presto con la rete Xbox Live. L’obiettivo finale dell’integrazione è quello di connettere in modo ancora più smart e veloce gli utenti Xbox One e Windows 10. Non è certamente un segreto, infatti, che Microsoft stia puntando da circa tre anni a unire le due piattaforme attraverso ...

Xbox Live - achievement : ecco come funzionerebbe il nuovo sistema Carriera : Ci sarebbero anche, come fattori determinanti, il numero di giochi, l'avvio di un determinato quantitativo di giochi al giorno, la competizione in rete e , forse, la condivisione/lo streaming dalla ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : annunciato un weekend di gioco gratuito per gli abbonati Xbox Live Gold : La versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds torna protagonista, dopo le recenti novità sulla dodicesima patch pubblicata, con notizie che potrebbero interessare coloro che ancora non hanno provato il famoso gioco di PUBG Corp.Infatti, come riporta Gamespot, tutti gli abbonati al servizio Xbox Live Gold potranno giocare gratuitamente PlayerUnknown's Battlegrounds dal 19 al 22 aprile.I giocatori avranno a loro disposizione la versione ...

Microsoft ha assunto 50 dipendenti autistici per Xbox Live e Azure : Microsoft ha lanciato l’Autism Hiring Program nel 2015, ideato per identificare e rimuovere le barriere che impediscono alle persone affette da autismo, magari molto capaci e istruite, di trovare un impiego lavorativo. Oggi, in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’autismo, il Colosso di Redmond riporta che il programma ha riscosso un grande successo con oltre 50 dipendenti assunti a tempo pieno sparsi in ...

Xbox : iniziano gli sconti primaverili sui giochi digitali e sul Live Gold : L’inverno è passato, la primavera è tornata e Microsoft non si lascia sfuggire occasione per dare il via a delle nuove offerte per Xbox: è arrivato lo Spring Sale nello store! A partire da oggi, 27 marzo 2018, fino al 9 aprile gli utenti potranno usufruire di tantissime offerte e promozioni su decine e decine di giochi digitali, tra cui alcuni anche molto noti e di recente uscita come Destiny 2, FIFA 18, CupHead, Battlefield 1, Forza ...

I processori di PS4 Pro e Xbox One X confrontati a livello di silicio - articolo : Conoscevamo le specifiche molti mesi prima il suo lancio e avevamo ottenuto indizi sul design di base dal suo progettista, ma solo adesso possiamo vedere il layout fisico del processore centrale della PlayStation 4 Pro. La conclusione principale? Aggiungete dei controller di memoria e un cluster extra di quattro compute units AMD Radeon, e il design del processore diventa molto simile a quello dello Scorpio Engine che troviamo all'interno della ...

Notte segnalazioni problemi Xbox Live e PSN oggi 2 marzo : down e server che non funziona : Arrivano poco dopo la mezzaNotte alcune segnalazioni in merito a problemi Xbox Live e PSN qui in Italia. A quanto pare, infatti, con l'arrivo del 2 marzo il server al quale gli utenti si collegano in questi minuti non funziona e le lamentele che possiamo registrare ora come ora non sono così limitate da poter chiudere facilmente la falla in pochi minuti. Impossibile al momento prevedere quanto durerà questo down, soprattutto se consideriamo il ...

Notte con segnalazioni di problemi Xbox Live oggi 2 marzo : down e server che non funziona : Arrivano poco dopo la mezzaNotte alcune segnalazioni in merito a problemi Xbox Live qui in Italia. A quanto pare, infatti, con l'arrivo del 2 marzo il server al quale gli utenti si collegano in questi minuti non funziona e le lamentele che possiamo registrare ora come ora non sono così limitate da poter chiudere facilmente la falla in pochi minuti. Impossibile al momento prevedere quanto durerà questo down, soprattutto se consideriamo il fatto ...