Wrestling | l’entrata in scena è spettacolare | il lottatore arriva e finisce subito al

(Di sabato 28 aprile 2018) Titus O'Neil si trova in Arabia Saudita e sta per fare il suo ingresso trionfale sul ring del "The Greatest Royal Rumble", competizione in cui si sfidano i migliori lottatori del Wwe (World Wrestling Entertainment). L'ingresso rimarrà negli annali: Titus inciampa e perso l'equilibrio finisce al tappeto o per meglio dire sotto il ring. Tra le risate del pubblico e dei commentatori sportivi Titus finalmente sale sul ring, ma dopo l'ingresso con il botto verrà comunque eliminato al primo incontro.