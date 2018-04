“Wow!” Buon compleanno Ilary E Francesco… La sorpresa di Totti per la Blasi è pazzesca

caffeinamagazine

(Di sabato 28 aprile 2018) Francescosono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Lui, ex calciatore e volo della Roma, lei, ex letterina di Passaparola e ormai conduttrice collaudata che lo scorso anno ha riscosso successo con la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Mamma, moglie e grande lavoratrice,ha appena compiuto 37 anni e per lei Francesco ha organizzato unda sogno. L’ex capitano della Roma ha regalato un weekend d’amore alla sua bella sull’isola di Capri. I due sono atterrati venerdì mattina alle 11, con un elicottero privato, nell’eliporto di Damecuta ad Anacapri. Pare che per non farsi riconoscere dai fan la bellissimaè ricorsa all’espediente di nascondersi nel carrellino elettrico verde che trasporta i bagagli per il Grand Hotel e proprio su questo insolito mezzo, nonostante dei grossi occhiali neri ...