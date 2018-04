Windows 10 | arriva un nuovo aggiornamento | ecco le novità

Windows 10 Lean : arrivano ulteriori informazioni sulla nuova SKU : Appena tre giorni fa, un leaker abbastanza famoso nel panorama Microsoft ci aveva mostrato alcuni screenshot inediti di una nuova e particolare versione di Windows 10 denominata “Windows 10 Lean”. Se fino a poco tempo fa sapevamo davvero poco a riguardo, adesso giungono finalmente dai colleghi di Windows Central ulteriori informazioni e delucidazioni su questa nuova SKU che, ricordiamo, è molto leggera con un peso minore di 2GB ...

Twitter : arriva la Jump List nella Progressive Web App di Windows 10 : Non sono passati nemmeno due giorni dall’ultimo aggiornamento lato server rilasciato per la PWA ufficiale di Twitter che già ne viene distribuito un altro. Da pochissime ore, infatti, la Progressive Web App supporta ufficialmente la Jump List di Windows 10 e ciò significa che potete cliccare con il tasto destro del mouse sulla Live Tile situata nel menu start oppure sull’icona posizionata sulla barra delle applicazioni per aprire una ...

Arrivano sul Microsoft Store le prime PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : IL 26 marzo Microsoft ha pubblicato le prime Progressive Web App sul proprio Store rendendole disponibili non solo per Windows 10 ma anche, molto stranamente, per il defunto Windows 10 Mobile. Attualmente sono state rilasciate poco più di 10 applicazioni e risultano essere già installabili e indicizzate dallo Store. Potrete infatti anche cercare il nome dalla barra di ricerca e vi apparirà la PWA desiderata proprio come una normalissima app ...

Windows 10 : con Redstone 5 arriva il supporto al protocollo veloce QUIC di Google [Rumor] : L’ultima build di Windows 10 Redstone 5 sembra contenere un numero di sorprese e novità che vanno ben oltre il changelog ufficiale scritto da Dona Sarkar. Sempre il leaker WalKingCat ha scoperto, oltre alle nuove tracce di Surface Andromeda contenute in una prossima funzionalità dedicata agli screenshot, che a partire da Redstone 5, e più precisamente dalla build 17634, Windows 10 supporta ufficialmente il protocollo Internet QUIC di ...

Windows 10 : arriva il supporto al formato fotografico HEIF : In seguito a una valanga di feedback, Microsoft si è decisa a introdurre, con Spring Creators Update in arrivo ad aprile, il supporto a HEIF, il formato fotografico più volte definitivo futuristico, innovativo e in grado di mandare in pensione il JPEG. Cos’è l’HEIF? L’HEIF è un image container che sfrutta codec moderni come HEVC per migliorare la qualità e la compressione rispetto ai formati precedenti come JPEG, GIF e PNG. ...

Sta arrivando un grande aggiornamento di Windows 10 : Si chiama Spring Creators Update e ha dentro molte novità, a partire da un sistema per vedere le app aperte sugli altri dispositivi e riprendere da dove le avete lasciate The post Sta arrivando un grande aggiornamento di Windows 10 appeared first on Il Post.

Arriva la conferma di Joe Belfiore : Windows 10 S verrà rimosso in favore della “modalità S” : Le indiscrezioni relative alla trasformazione di Windows 10 S nella cosiddetta “modalità S” sono state appena confermate da Joe Belfiore in un suo tweet. Il mese scorso, i colleghi di Thurrot.com, avendo ascoltato una loro fonte, avevano comunicato che il Windows 10 S come lo conosciamo oggi avrebbe avuto dei cambiamenti importanti con Redstone 4 (aka Spring Creators Update). Nello specifico, si diceva che l’attuale Windows 10 ...

The Sims 4 arriva su Final Fantasy 15 Windows Edition : Square Enix Ltd. ha collaborato con Electronic Arts e Maxis, lo studio che ha creato The Sims, per portare dei contenuti esclusivi di The Sims 4 su Final Fantasy 15 Windows Edition. Dal giorno di lancio del gioco, ovvero il 6 marzo, fino al 1° maggio, chi acquisterà Final Fantasy 15 Windows Edition su Origin sbloccherà un completo unico a tema The Sims composto dal celebre Costume Sims 4 da Super Lama e il Plumbob, che potranno essere usati da ...