Wi-fi | droni e pali intelligenti | l’autostrada diventa smart 

Etruria - Travaglio vs Ricci (Pd) : “Non dovete mettere becco nei palinsesti tv. Levatevi quella faccia da padroni” : Bagarre a Tagadà (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci, resosi protagonista di un alterco verbale con la conduttrice della trasmissione, Tiziana Panella, e con una risparmiatrice truffata di Banca Etruria. Travaglio, interrotto più volte da Ricci, esordisce: “Questa pretesa dei politici di fare i palinsesti televisivi dovrebbe finire. La par condicio non esiste per le notizie”. ...