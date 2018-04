Wenger | il dopo Arsenal può esserein Cina pronto un ingaggio record

Arsenal - Wenger : 'Emozioni? Ne parlo dopo la partita' : Arsene Wenger , allenatore dell' Arsenal , prima della semifinale d'Europa League contro l'Atletico Madrid, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: 'Parlerò delle emozioni dopo la partita. Sarà complicata, l'Atletico ha pochi punti deboli. Dovremo dare il massimo per qualificarci, essere perfetti in ogni zona di campo. Abbiamo preparata ...

Atletico Madrid - Simeone smentisce contatti con Arsenal per il dopo Wenger : Arsenal ? No grazie, amo l' Atletico e resterò qui. Parola di Diego Pablo Simeone , il cui nome era stato accostato dalla stampa inglese alla panchina dell' Arsenal , che dopo ventidue anni rimarrà orfana ...

Wenger lascia l'Arsenal dopo 22 anni. Com'era il mondo nel 1996? : Tupac viene ucciso, Bill Clinton ottiene il secondo mandato L'anno dell'insediamento di Wenger sulla panchina del l'Arsenal era stato invece nefasto per quanto riguarda il mondo musicale. Iniziato con ...

Wenger - ultimo 're' della panchina - 'abdica' dopo 22 anni : Invece l'alsaziano pescato in Giappone, con il segno particolare di una laurea in economia, si rivelò il tipico uomo giusto al posto giusto. D'altronde, in Inghilterra, erano anni di rivoluzioni ...