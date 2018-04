Volley | Qualificazioni Europei U20 | l’Italia surclassa la Bulgaria e ipoteca il pass

Volley - Europei U19 femminili : le azzurrine iniziano col piene giusto nelle qualificazioni : qualificazioni Europeo U19-F: l'Italia parte bene, 3-0 alla Norvegia A Concorezzo nel match d'esordio del Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Under 19 femminili l'Italia ha battuto con un ...

Volley : Europei Under 20 - da venerdì a Corigliano le qualificazioni alla fase finale : Corigliano CALABRO , COSENZA, - Il Palasport di Corigliano-Rossano ospiterà, da venerdì 27 aprile, le gare di qualificazione alla fase finale dei dei Campionati Europei Under 20 maschili che si ...

Volley : Europei Under 19 Femminili - a Concorezzo da venerdì le qualificazioni : ... in questi giorni in collegiale al Centro Pavesi FIPAV con un gruppo allargato di 18 giocatrici, sosterrà già oggi , lunedì 23 aprile, la prima seduta di allenamento al Palazzetto dello Sport di ...

Volley : Europei Under 19 Femminili - da venerdì a domenica le qualificazioni : ... in questi giorni in collegiale al Centro Pavesi FIPAV con un gruppo allargato di 18 giocatrici, sosterrà già oggi , lunedì 23 aprile, la prima seduta di allenamento al Palazzetto dello Sport di ...

Sitting Volley : Qualificazioni Mondiali - esordio vincente per l'Italidonne : JEJU ISLAND , COREA DEL SUD, - A Jeju Island , Corea del Sud, nelle Qualificazioni Mondiali di Sitting Volley ottimo inizio delle azzurre di Amauri Ribeiro, capaci di aggiudicarsi la prima sfida ...

Sitting Volley : Qualificazioni Mondiali - l'Italia ancora ko - gli azzurri cedono alla Lettonia : JEJU ISLAND , COREA DEL SUD, - A Jeju Island , Corea del Sud, nelle Qualificazioni Mondiali la nazionale italiana di Sitting Volley ha ceduto 3-0 , 25-19, 25-18, 25-20, alla Lettonia. Blanc e compagni,...

Sitting Volley : Qualificazioni Mondiali - l'Italia lotta ma la Lettonia è più forte : JEJU ISLAND , COREA DEL SUD, - Secondo ko per gli azzurri di Emanuele Fracascia in Corea del Sud dovo sono in corso di svolgimento le Qualificazioni ai Mondiali di Sitting Volley . Blanc e compagni , ...

Sitting Volley : Qualificazioni Mondiali - la nazionale stanotte in campo contro la Cambogia : JEJU ISLAND , COREA DEL SUD, -Parte l'avventura Mondiale della nazionale di Sitting Volley che da stanotte sarà impegnata a Jeju Island nel torneo di qualificazione alla rassegna iridiata che si ...

Volley : Europei giovanili - qualificazioni a Concorezzo e Corigliano Calabro : ROMA- Sarà l'Italia ad ospitare i tornei di qualificazione per gli Europei Under 19 femminile e Under 20 maschile . La rappresentativa femminile sarà di scena Concorezzo in Lombardia, quella maschile ...