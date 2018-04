Volley | Nations League 2018 | Italia obbligata a giocare con gli uomini “olimpici” | lotta

Volley - Nations League 2018 : Italia obbligata a giocare con gli uomini “olimpici”. Il regolamento e le difficoltà azzurre : La Nations League 2018 di Volley maschile prenderà il posto della vecchia World League, torneo che ci teneva compagnia ormai da due decenni. La FIVB ha deciso di rivoluzionare il prestigioso torneo estivo e di renderlo ancora più competitivo, una vera e propria kermesse internazionale spalmata su cinque settimane, un tutti contro tutti di altissimo livello e che sicuramente appassionerà il pubblico ma che peserà indubbiamente sulle gambe dei ...

Volley - Chicco Blengini : “Vettori out per scelta personale. Zaytsev opposto? Vedremo. La Nations League ci impone i reduci olimpici” : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha comunicato la prima lista di convocati per la Nations League, la competizione che sostituisce la World League. La guida degli azzurri ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui si è dilungato sulle convocazioni e sul prossimo futuro. Il coach piemontese parla della Nations League più nel dettaglio e spiega anche il particolarmente regolamento imposto ...

Volley - la nuova Italia tra grandi ritorni - assenze di lusso e novità brillanti. Gli azzurri verso Mondiali e Nations League : Sono tante le novità nella nuova Italia targata Chicco Blengini. Le prime convocazioni stagionali in vista della Nations League ci hanno regalato alcune importanti sorprese, grandi ritorni e assenze importanti. grandi ritorni – Spiccano naturalmente i come-back di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, assenti dalla Finale delle Olimpiadi di Rio 2016. Lo Zar era rimasto escluso lo scorso anno a causa del noto caso scarpe mentre la ...

Volley : Blengini ha scelto i 26 per la Volleyball Nations League : ... ma il focus della nostra attenzione per la stagione 2018 è rivolto ai Campionati del Mondo che disputeremo in casa. Il nostro è un campionato nazionale impegnativo, usurante, performante e proprio ...

Volley : Volleyball Nations League : Blengini ha scelto gli azzurri : ROMA -Il CT Gianlorenzo Blengini ha scelto gli uomini che giocheranno la prossima Volleyball Nations League Maschile . Una lista di 26 atleti è stata inviata oggi alla Federazione Internazionale. Il ...

Volley - nata la nuova Italia 2018. Le prime convocazioni di Blengini tra grandi ritorni e l’esclusione di Vettori : analisi della lista Nations League : Chicco Blengini ha svelato la lista dei 26 giocatori che si prepareranno in vista della Nations League 2018 di Volley maschile, competizione che sostituisce la World League. L’Italia punta naturalmente ai Mondiali casalinghi e utilizzerà la competizione itinerante come test in vista della rassegna iridata ma analizziamo le prime convocazioni stagionali del nostro CT. CLICCA QUI PER LA lista COMPLETA DEI ...

Volley - Blengini ha ufficializzato la lista ei convocati per la Volleyball Nations League : Blengini: " Le convocazioni effettuate sono ovviamente rivolte alla Volleyball Nations League, ma il focus della nostra attenzione per la stagione 2018 è rivolto ai Campionati del Mondo che ...

Volley - Chicco Blengini spiega le convocazioni : “Obiettivo Mondiali. Nations League ottimo test ma farò rotazioni” : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha reso nota la prima lista per la Nations League che scatterà a fine maggio. Il coach piemontesi ha convocato 26 azzurri, poi dovrà ridurre il gruppo 21 atleti: il nuovo torneo prevede 5 weekend di gare con 15 partite complessive in giro per tutto il mondo, al termine poi inizierà la preparazione per i Mondiali casalinghi. Queste le prime parole rilasciate da Chicco Blengini alla ...

Volley - Nations League 2018 : la prima lista dell’Italia. Gli azzurri convocati : tornano Zaytsev e Juantorena - assente Vettori! : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha comunicato la prima lista di 26 atleti in vista della Nations League, nuova competizione che sostituisce la World League. Il coach piemontese dovrà poi ridurre il gruppo a 21 giocatori entro il prossimo 15 maggio, alla vigilia del primo weekend di gare in Serbia. Spiccano naturalmente gli annunciati rientri di Ivan Zaytsev (dovrebbe giocare da opposto) e di Osmany Juantorena che ...

Volley - Nations League 2018 : attesa per la nuova Italia - domani le convocazioni. Quali azzurri saranno in lista? Corsa verso il Mondiale : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, è pronto per diramare le sue prime convocazioni stagionali: domani uscirà la prima lista per la Nations League, il torneo che sostituisce la World League. Si preannuncia un gruppo di 26-28 atleti (ma ne sapremo di più tra poche ore) in vista del collegiale che scatterà il 5 maggio (l’eventuale gara5 di Finale Scudetto si giocherà il giorno successivo, poi Civitanova e Perugia ...

Volley - Chicco Blengini : “Italia - stai serena : c’è futuro. Difficile gestire la Nations League - al top ai Mondiali” : Chicco Blengini è ormai prossimo a diramare le convocazioni per la Nations League, il torneo che sostituisce la World Leaue e che scatterà il prossimo 25 maggio. Il CT della Nazionale Italiana di Volley maschile sta guardando con interesse la Finale Scudetto e nel frattempo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Sono tanti gli italiani che stanno giocando la serie per il tricolore: “Se ci sono tanti giocatori italiani ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per il collegiale. Assenti le big di Novara e Conegliano : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha indetto un collegiale di preparazione in vista della Nations League, competizione che sostituisce il Grand Prix. Le azzurre si raduneranno il 22 aprile al Centro Pavesi di Milano. Tra le 20 ragazze selezionate non ci sono ovviamente le giocatrici di Novara e Conegliano, impegnate nella Finale Scudetto: Paola Egonu, Anna Nicoletti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia riparte con la certezza Egonu - un gruppo solido e qualche novità. Analisi convocazioni : Non ci sono particolari novità o grossi ribaltoni tra le convocazioni di Davide Mazzanti che oggi ha svelato la prima lista di giocatrici per la Nations League, nuova competizione che rimpiazza il Grand Prix. Il gruppo si è delineato, tra queste 26 giocatrici ci saranno le 21 che a tutti gli effetti verranno chiamate in causa per le 15 partite in programma (più eventuale Final Six) e, salvo incidenti di percorso o innesti dell’ultimo ...