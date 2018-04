Volley femminile | l’Italia si qualifica agli Europei U19 Le azzurrine battono l’Austria

Volley : A1 Femminile : Finale Scudetto - Conegliano e Novara al quarto round : LA Finale- , 1, Igor Gorgonzola Novara - , 3, Imoco Volley Conegliano 1-2 PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 4- Domenica 29 aprile, ore 18.00 , diretta Rai Sport + HD, Imoco Volley Conegliano - Igor ...

Volley : A2 Femminile - Semifinali Play Off : Chieri e Battistelli hanno il match point : Stiamo scrivendo una pagina storica per lo sport al Femminile orvietano ed umbro, consapevoli di questo prepareremo la seconda sfida con attenzione e determinazione '. IL TABELLONE DEI Play OFF ...

Volley : La nazionale femminile giocherà tre amichevoli con il Giappone : Il primo test match si svolgerà il 7 maggio , ore 20.00, al PalaYamamay di Busto Arsizio e la gara verrà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube della Federazione Italiana Pallavolo. La ...

Volley : A2 Femminile - Dino Guadalupi è il nuovo coach di Baronissi : Baronissi , SALERNO, - Dino Guadalupi, tecnico 42enne di origini brindisine, è il nuovo coach della P2P Givova Baronissi . Guadalupi si è legato alla Due Principati Volley con vincolo annuale. In ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : le pagelle di gara3. Wolosz e Fabris show - Egonu e Piccinini surclassate : Ieri si è giocata la gara3 della Finale Scudetto di Volley femminile. Conegliano ha espugnato Novara con un roboante 3-0 ed è volata sul 2-1 nella serie: domenica pomeriggio le Pantere potrebbero conquistare il loro secondo tricolore. Di seguito le pagelle delle giocatrici scese in campo. JOANNA Wolosz: 9. Regia stellare. La palleggiatrice ha confezionato una partita meravigliosa, è stata davvero l’arma in più di Conegliano, ha ...

Volley C femminile. Cattolica Volley-Fenix Faenza 3-0 : CRONACA E COMMENTO Al Palasport di Cattolica le gialloblù si impongono sul Fenix Faenza giungendo così quota 41 punti in classifica, quinte nel ranking. Le parole al termine della contesa del tecnico ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano sbanca Novara ma perde Folie : Ho lavorato tanto e con tutta l'umiltà del mondo penso che a questi livelli posso starci '. IL TABELLINO- IGOR GORGONZOLA Novara - IMOCO Volley Conegliano 0-3 , 12-25 19-25 19-25, IGOR GORGONZOLA ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Conegliano espugna Novara - le Pantere volano sul 2-1 e vedono il tricolore : Conegliano ha asfaltato Novara con un roboante 3-0 (25-12; 25-19; 25-19) nella gara3 della Finale Scudetto di Volley femminile. Le Pantere hanno espugnato il PalaIgor e si sono portate così sul 2-1 nella serie: domenica pomeriggio avranno l’occasione per chiudere i conti di fronte al proprio pubblico del PalaVerde e festeggiare il secondo tricolore della storia ma le Campionesse d’Italia non molleranno la presa e cercheranno di ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Conegliano a caccia dell’impresa - in semifinale il VakifBank di Guidetti : Conegliano va a caccia della Champions League 2018 di Volley femminile ma servirà una vera e propria impresa alle Pantere per uscire vittoriose dalla durissima Final Four in programma a Bucarest (Romania) il 5-6 maggio. Le ragazze di coach Santarelli, attualmente impegnate nella Finale Scudetto, dovranno infatti affrontare il VakifBank in una semifinale durissima, remake dell’atto conclusivo dello scorso anno quando la corazzata di coach ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano - gara3 oggi. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi mercoledì 25 aprile si gioca Novara-Conegliano, gara3 della Finale Scudetto di Volley femminile. Al PalaIgor andrà in scena una partita fondamentale per le sorti dell’intera serie conclusiva: chi vince oggi avrà l’occasione di potersi giocare il primo match-point nella gara4 di domenica. Le piemontesi puntano a festeggiare nuovamente di fronte al proprio pubblico, le venete sognano il colpaccio in trasferta che cambierebbe tutti ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano - gara3 decisiva. Egonu e compagne per lo scatto - le Pantere cercano il colpo : Siamo arrivati al primo importante crocevia della Finale Scudetto di Volley femminile: Novara e Conegliano si affrontano nella gara3 in programma mercoledì 25 aprile (ore 17.00). Al PalaIgor si preannuncia una partita intensa e appassionante che viaggerà sul filo dell’equilibrio: le Campionesse d’Italia hanno dominato gara1 di fronte al proprio pubblico e cercano di riportarsi avanti dopo che le Pantere si sono imposte al tie-break ...