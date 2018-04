VOLLEY A Milano Marittima il 4° Torneo Cervia 1969 dedicato alle squadre

VOLLEY : Boy League - Milano-Civitanova e Trento-Castellana Grotte le sfide in semifinale : Semifinali pronte a partire dalle 9.30: la prima sfida vede di fronte al Palazzetto dello Sport 'L. Giovanelli' la capolista del girone H, Revivre Milano, contro la seconda classificata del girone I, ...

VOLLEY : Play Off Challenge - Latina bissa su Milano e va in Semifinale : IL TABELLINO- REVIVRE Milano - TAIWAN EXCELLENCE Latina 0-3 , 22-25, 23-25, 22-25, REVIVRE Milano : Sbertoli 2, Schott 7, Tondo 9, Abdel-Aziz 21, Cebulj 10, Galassi 7, Piccinelli , L, , Fanuli , L, , ...

VOLLEY - Modena passa a Milano in semifinale contro la Lube : Milano - Modena 1-3 , 27-25, 21-25, 19-25, 19-25, REVIVRE Milano : Sbertoli 0, Klinkenberg 3, Averill 11, Abdel-Aziz 10, Cebulj 18, Piano 6, Piccinelli , L, , Fanuli , L, , Galassi 7, Tondo 0, Schott 0, ...

VOLLEY / Caccia ai playoff : Olimpia Teodora vola a Milano per affrontare Club Italia : LIVE MATCH E DIRETTA STREAMING Come tutte le partite casalinghe del Club Italia CRAI l'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Federazione Italiana ...