Virus Zika | un’arma contro due tumori al cervello

meteoweb.eu

: RT @SkyTG24: Il virus Zika possibile arma contro due tumori del cervello - FabioCMGrosso : RT @SkyTG24: Il virus Zika possibile arma contro due tumori del cervello - enrico100 : @Guaglia6 Quindi non parla di Kessie perché è purtroppo una vittima dello Zika Virus - almanacco13 : Il virus Zika possibile arma contro due tumori del cervello | Sky TG24 -

(Di sabato 28 aprile 2018) Non solo difetti: ilpuò essere usato come armadel sistema nervoso centrale aggressivi. Sembra infatti che iniettato in piccole quantità neldei topi, con la malattia in stadio avanzato, abbia portato ad una forte riduzione della massa tumorale, un aumento della sopravvivenza e in alcuni casi all’eliminazione completa del cancro, anche quando c’erano metastasi al midollo spinale. Lo hanno dimostrato i ricercatori dell’università di San Paolo in uno studio pubblicato sulla rivista Cancer Research. Ilè stato iniettato nei topi colpiti da medulloblastoma e tumore rabdoide teratoide atipico (ATRT),maligni che di solito colpiscono i bambini sotto i 5 anni: è stata osservata una riduzione del cancro in 20 animali su 29, mentre in altri due è completamente scomparso. Ilnon ha invece avuto effetto sulle cellule di ...