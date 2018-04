Virtus Roma | Al via i playout

romadailynews

(Di sabato 28 aprile 2018) Al via iimpegnata con Roseto. Bucchi: “Dobbiamo essere determinati, freddi e concentrati”al via per lache domani alle ore 18.00 ospiterà i Roseto Sharks in gara-1 del primo turno di una serie al meglio delle tre partite.che approccia a questa post-season dopo aver vinto quattro delle ultime sei sfide di campionato. Preparandosi ad affrontare un avversario pericoloso in grado di mettere in difficoltà tutte le big del girone Est nel corso della regular season. E che può contare su un caldo fattore campo nelle sfide casalinghe. Gli avversari Gli abruzzesi entrano aireduci da quattro sconfitte consecutive, nelle quali vanno però contate le sconfitte di misura con Ferrara e Bologna. Con la testa già da tempo all’obiettivo, coach Di Paolantonio ne ha approfittato per dare più spazio al suo ...