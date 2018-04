Vienna Cammarota sulle orme di Goethe | è giunta a Palermo

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe : “in Sicilia - da Palermo - farò altri 724 km a piedi - attraverserò ben 36 paesi - in circa 45 giorni” : “Tanti i Siciliani che mi hanno contattato appena si è diffusa la notizia del mio arrivo. Una signora di Agrigento mi ha scritto che in occasione del mio passaggio, preparerà la stessa cena che lo scrittore tedesco Wolfgang Goethe consumò nel 1787 quando arrivò nell’allora Girgenti. In Sicilia, da Palermo, farò altri 724 chilometri a piedi, attraverserò ben 36 paesi, in circa 45 giorni. Entrerò nella Valle del Belice a 50 anni dal terremoto. ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe : “Arriverò a Palermo alle 10 del mattino di Sabato 28 Aprile al Porto. Sicilia eccomi” : “Dopo otto mesi sto per arrivare in Sicilia. Goethe disse con chiarezza che in Sicilia “è la chiave di tutto”. Io ben 232 anni dopo Wolfgang Goethe voglio riscrivere anche questa parte del diario, descrivendo paesaggi e territorio. Arriverò al porto di Palermo alle ore 10 del mattino del 28 Aprile. La Sicilia ha un territorio vasto, ricco di costumi da raccontare, meraviglioso per i Parchi, le Riserve ed i Geoparchi, di luoghi dove si può sciare ...

Il Viaggio di Goethe : Vienna Cammarota alla volta della Sicilia : “Annuncio che ripartirò per il Viaggio di Wolfgang Goethe. Il 27 Aprile da Napoli, così come fece lo scrittore tedesco nel 1786, mi imbarcherò alla volta di Palermo. Attraverserò tutta la Sicilia a piedi, entrando nei borghi, visitando quei monumenti che lo stesso Goethe vide rimanendone affascinato”. Lo ha annunciato Vienna Cammarota, la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, prima donna al mondo che all’età di 68 anni sta percorrendo a piedi ...