VIDEO Sebastian Vettel conquista la pole position del GP Azerbaijan 2018 Il giro

VIDEO F1 - highlights gara GP Bahrein 2018. La vittoria di Sebastian Vettel - il duello con Bottas - lo show di Hamilton - incidente Raikkonen : Sebastian Vettel ha vinto il GP del Bahrain 2018, una delle gare più belle degli ultimi anni in cui è davvero successo di tutto. Il triplo sorpasso di Lewis Hamilton in una manovra unica, il successo al cardiopalma del tedesco della Ferrari dopo un duello finale con Valtteri Bottas , il ritiro di Kimi Raikkonen dopo aver investito un meccanico e tanto altro ancora. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

VIDEO F1 - il giro perfetto di Sebastian Vettel : che pole position! Highlights qualifiche GP Bahrein 2018 : Sebastian Vettel ha conquistato la pole position del GP del Bahrain 2018 , seconda prova del Mondiale F1. Il tedesco si è scatenato al volante della Ferrari e domani scatterà davanti a tutti in una prima fila tutta rossa completata da Kimi Raikkonen. Di seguito il VIDEO del giro perfetto firmato dal teutonico. FOTOCATTAGNI

VIDEO Lewis Hamilton risponde a Sebastian Vettel : “Nessun bottone magico. Aspettavo un buon giro per toglierti il sorriso dalla faccia!” : E’ un Lewis Hamilton in gran forma, non soltanto al volante della sua Mercedes, quello di questo primo weekend del Mondiale 2018 di F1. Il britannico, autore della pole del GP d’Australia (settimo centro a Melbourne, 73° in carriera), ci ha tenuto a sottolineare, nel corso della conferenza stampa in compagnia di Sebastian Vettel (terzo) e di Kimi Raikkonen (secondo), che la sua prestazione non fosse riconducibile al cosiddetto ...