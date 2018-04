VIDEO Il gol di Higuain | Inter-Juventus 2-3 | il ribaltone del Pipita La rete dello

DIRETTA/ Inter-Juventus - risultato live 2-1 - streaming VIDEO e tv : clamoroso autogol di Barzagli! : DIRETTA Inter Juventus, info streaming video e tv: il derby d'Italia a San Siro vale tanto per entrambe, e potrebbe decidere la corsa allo scudetto.

VIDEO Il clamoroso autogol di Andrea Barzagli : Inter-Juventus 2-1. Il Napoli sogna lo scudetto - bianconeri in ginocchio : Andrea Barzagli ha segnato un clamoroso autogol in Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A. Il difensore bianconero ha insaccato nella propria porta e ha consegnato il 2-1 ai nerazzurri: un inatteso errore da un veterano che potrebbe costare lo scudetto. Il Napoli ora avrà la ghiotta occasione di riportarsi in testa alla classifica. Di seguito il VIDEO dell’autogol di Andrea Barzagli in Inter-Juventus ...

Inter-Juventus 2-1 LIVE - autogol di Barzagli [FOTO e VIDEO] : 1/25 Foto Instagram ...

VIDEO Il gol di Mauro Icardi : Inter-Juventus 1-1. Micidiale colpo di testa - il Napoli spera : la lotta scudetto si infiamma : L’Inter non molla la presa e, nonostante l’inferiorità numerica, ha trovato il pareggio al 52′: Micidiale colpo di testa di Mauro Icardi che così rimonta il gol di Douglas Costa. Inter-Juventus 1-1 e tanto spettacolo a San Siro con tanti episodi discussi: la lotta scudetto si infiamma, il Napoli spera. Di seguito il VIDEO del gol di Icardi. (foto Gianfranco Carozza) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

VIDEO Il gol annullato a Matuidi in Inter-Juventus per fuorigioco : VAR decisivo - niente 0-2 : L’arbitro Orsato è l’assoluto protagonista di Inter-Juventus, big match della Serie A 2018 e decisivo per la lotta scudetto. Dopo la discussa espulsione a Vecino, il fischietto ha annullato il gol di Matuidi (sarebbe stato il 2-0 per i bianconeri) dopo aver rivisto l’episodio al VAR. Di seguito il VIDEO della rete annullata. (foto Ciro Santangelo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO gol Real Madrid-Leganes 2-1 : Highlights e Tabellino La Liga - 35^ Giornata 28-04-2018 : Risultato Finale Real Madrid-Leganes 2-1, Cronaca e Highlights, Bale (RM), Mayoral (RM), Brasanac (L), La Liga 35^ Giornata, 28 Aprile 2018. Il Real Madrid, dopo lo stop per 1-1 con l’Athletic Bilbao, piega il Leganes nel match della trentacinquesima Giornata de La Liga e si avvicina minacciosamente ai rivali dell’Atletico Madrid. Zinedine Zidane decide di lasciare a riposo Cristiano Ronaldo e di schierare molte seconde linee, ...

Arbitro Orsato - var Inter-Juventus/ VIDEO moviola : gol Douglas Costa regolare - espulsione Vecino dubbia : Arbitro Orsato, var Inter-Juventus: Video moviola. Gol Douglas Costa regolare, espulsione Vecino invece è dubbia: l'intervento è stato davvero cattivo? Pjanic invece rischia il rosso(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:29:00 GMT)

VIDEO gol Crystal Palace-Leicester 5-0 : Highlights e Tabellino Premier League - 36^ Giornata 28-04-2018 : Risultato Finale Crystal Palace-Leicester 5-0, Cronaca e Highlights, Zaha, McArthur, Loftus-Ceek, van Aanholt, Benteke, Premier League 36^ Giornata, 28 Aprile 2018. Crystal Palace travolgente contro un Leicester ormai privo di obbiettivi ed in attesa delle vacanze estive. I padroni di casa compiono una vera impresa facendo registrare il loro più largo successo della storia in Premier League. Partono forte le Eagles e al 17′ trovano ...

VIDEO gol Roma-Chievo Verona 4-1 : Highlights e Tabellino Serie A 28-04-2018 : Risultato Finale Roma-Chievo Verona 4-1: Cronaca e Video Gol Schick, Dzeko, El Shaarawy, Inglese 35° Giornata Serie A 28 Aprile 2018. Finisce con un perentorio 4-1 l’anticipo della 35° giornata della Serie A Roma-Chievo Verona. Nel primo tempo la Roma mostra subito i muscoli, seppur il primo brivido arrivi dalle fila dei veronesi. Al quinto minuto infatti, Castro calcia un tiro potentissimo che scheggia l’incrocio dei pali, ...

VIDEO gol Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 4-1 : Highlights e Tabellino Bundesliga - 32^ Giornata 28-04-2018 : Risultato Finale Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 4-1, Cronaca e Highlights, Dorsch (B), Wagner (B), Haller (E), Rafinha (B), Süle (B) , Bundesliga 32^ Giornata, 28 Aprile 2018. L’antipasto della finale di Coppa di Germania ha visto trionfare il Bayern Monaco imbottito di riserve contro l’Eintracht di Francoforte per 4-1. E infatti partita non c’è mai stata sotto gli occhi di Niko Kovac, futuro allenatore, con i ...