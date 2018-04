VIDEO Hockey ghiaccio | gol dell’Italia a porta vuota contro la Slovenia Vittoria a 2

oasport

(Di sabato 28 aprile 2018) L’Italia ha agguantato unamemorabile ai Mondiali di Prima Divisione dia Budapest (Ungheria). Quellolaera un vero e proprio spareggio: entrambe le compagini, per restare in corsa per la promozione, avrebbero dovuto vincere entro i 60 minuti regolamentari. Un eventuale successo all’overtime o agli shoot-out si sarebbe infatti rivelato inutile. Per questo motivo la, nel finale, ha tolto il portiere nel tentativo disperato di provare a realizzare un gol in superiorità numerica. Risultato: gli azzurri sono riusciti a recuperare il disco e firmare incredibilmente il trionfo a 2 secondi dalla sirena con Diego Kostner! Vedremo se basterà per la promozione: servirà che l’Ungheria non batta la Gran Bretagna nei tempi regolamentari. Andiamo a rivivere gli ultimi, palpitanti 30 secondi della partita.ITALIA-, IL ...