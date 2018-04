VIDEO Highlights Inter-Juventus 2-3 | partita pazzesca a San Siro | rimonta folle dei

oasport

(Di sabato 28 aprile 2018) A Sanè andata in scena una2-3. I bianconeri hanno vinto negli ultimi minuti recuperando due gol e avvicinandosi allo scudetto: dal rischio di perdere il tricolore a una seria ipoteca sul settimo titolo consecutivo. Gli ospiti passano in vantaggio, Icardi pareggia e l'passa avanti con l'autorete di Barzagli. Sembra tutto finito ma all'87' arriva l'autogol di Skriniar e due minuti più tardi la firma di Higuain. Di seguito ilcon gli. (foto Ciro Santangelo)