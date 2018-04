Vi spiego perché Gentiloni può andare avanti con pieni poteri

agi

(Di sabato 28 aprile 2018) Il rebus della formazione di un nuovo governo, in una geografia politica trilaterale, non trova ancora una soluzione ma l'esecutivo in carica prosegue la sua marcia. Per chiarire il 'binario' su cui si muove abbiamo sentito il parere di Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, illustre giurista ma anche ex ministro per la Funzione Pubblica nel governo Ciampi. Si parla comunemente di disbrigo dell'ordinaria amministrazione, ma quali sono i limiti costituzionali del suo mandato? Può ad esempio farsi carico di impegni internazionali visto che si avvicina un importante appuntamento come il Consiglio Europeo di giugno in cui la Ue tenterà di ridisegnare la sua mission? Può varare misure economiche per affrontare le crisi di settore o anche 'imbastire' leggi di bilancio? Per non parlare della tornata ...