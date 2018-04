Vettel davanti nelle terze libere

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel torna davanti a tutti. Kimi Raikkonen terzo alle spalle di Lewis Hamilton : Lo aveva detto ieri, dopo l’11° posto nelle seconde prove libere, che la macchina era a posto e che si trattava soltanto di un problema di confidenza, di “mettere a posto tutto“. Oggi Sebastian Vettel lo ha confermato, riuscendo a mettere insieme i pezzi e prendendosi il tempo più veloce delle prove libere 3, le ultime prima delle qualifiche (alle ore 15.00). Il tedesco ha fatto segnare un crono di 1’43″091, più ...

F1 - Gp Cina : vince Ricciardo - Bottas secondo davanti a Raikkonen. Vettel solo ottavo : Subito ai piedi del podio, si è classificato al quarto posto il campione del mondo Lewis Hamilton, con la Mercedes, grazie ad una penalità di 10 secondi inflitta all'olandese della Red Bull Max ...

F1 - GP Cina 2018 : risultato e ordine d’arrivo. La classifica finale. Trionfa Daniel Ricciardo davanti a Bottas e Raikkonen. Vettel speronato da Verstappen : Il terzo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andata in archivio. La vittoria è andata a Daniel Ricciardo davanti a Valtteri Bottas ed a Kimi Raikkonen. Max Verstappen chiude in quarta piazza ma verrà penalizzato di 10″ per aver travolto letteralmente Vettel, superato anche da Fernando Alonso (McLaren) nel finale. Aggiorneremo poi la graduatoria. GP Cina 2018: classifica E ordine D’ARRIVO 1.Ricciardo (Renault) 2.Bottas ...

DIRETTA FORMULA 1 GP CINA 2018/ Streaming video SKY - live : via alla gara! Vettel parte davanti a tutti : DIRETTA FORMULA 1 Gp CINA 2018, Streaming video SKY gara live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del Gran Premio di Shanghai.

Super Ferrari - Vettel in pole davanti a Raikkonen : Dietro le due Rosse le Mercedes di Valtteri Bottas e del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, che scatteranno davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo.

F.1 - GP della Cina - Ferrari in prima fila - Vettel davanti a Raikkonen : La Ferrari ha monopolizzato la prima fila del Gran Premio della Cina, terza prova del Mondiale di Formula 1 2018. Sebastian Vettel ha conquistato la pole position, segnando anche il nuovo record della pista, fermando il cronometro sull'1:31.095. Seconda posizione per Kimi Raikkonen, a pochi millesimi dal compagno di squadra. Delude le aspettative la Mercedes che parte in seconda fila, con Bottas davanti a Hamilton.In aggiornamento Cronaca ...

Formula 1 - Gp del Bahrein : trionfa Vettel davanti alle Mercedes : Un’altra impresa di Sebastian Vettel, un’altra grande gara della Ferrari: secondo Gran premio di F1, seconda vittoria: dopo l’Australia, il Bahrein....

F.1 - GP del Bahrain - Vettel vince davanti alle due Mercedes : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Bahrain, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota tedesco della Ferrari è riuscito a mantenere la prima posizione, battendo le due Mercedes di Bottas e Hamilton. Un finale al cardiopalma per il team Ferrari, perché tutto lasciava pensare a una rimonta delle due Mercedes, grazie alle gomme più fresche. Ma Vettel ha gestito bene i pneumatici, riuscendo a trionfare per la seconda gara ...

FORMULA 1 - DIRETTA GP BAHRAIN 2018/ Gara live : ha vinto Vettel - la Ferrari trionfa davanti alle Mercedes! : DIRETTA FORMULA 1 F1 streaming video Sky Gara Gp BAHRAIN 2018 Sakhir live: vincitore, podio, ordine d'arrivo del secondo Gran Premio della stagione.

F1 - GP del Bahrain - Vettel vince davanti alle due Mercedes : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Bahrain, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota tedesco della Ferrari è riuscito a mantenere la prima posizione, battendo le due Mercedes di Bottas e Hamilton. Un finale al cardiopalma per il team Ferrari, perché tutto lasciava pensare a una rimonta delle due Mercedes, grazie alle gomme più fresche. Ma Vettel ha gestito bene i pneumatici, riuscendo a trionfare per la seconda gara ...

Formula 1 - capolavoro di Vettel : vince in Barhein davanti a Bottas : Sebastian Vettel vince su Ferrari il Gran Premio del Bahrain. Dietro alla Rossa il tedesco della Mercedes Valtteri Bottas, terzo il suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Gran...

Formula 1. È ancora Vettel! Seb e la Ferrari conquistano Sakhir davanti a Bottas e Hamilton : ancora un successo del tedesco sulla rossa dopo Melbourne. Raikkonen ritirato per un problema nel secondo pitstop. Prestigioso quarto posto per la Toro Rosso di Gasly

F1 - GP Bahrein 2018 : risultato e ordine d’arrivo. La classifica finale. Sebastian Vettel vince davanti alle Mercedes - ritirato Raikkonen : Sebastian Vettel ha vinto il GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari ha conquistato il secondo successo consecutivo dopo l’apoteosi di Melbourne. Secondo posto per Valtteri Bottas che lo ha insidiato fino all’ultimo. Terzo posto per Lewis Hamilton che ha rimontato dalla nona posizione. Kimi Raikkonen si è dovuto ritirare dopo dei problemi ai box. Max Verstappen si è dovuto ritirare ...

Gp Bahrain - prima fila tutta Ferrari : pole di Vettel davanti a Raikkonen : prima fila tutta Ferrari nel Gran Premio del Bahrain. Al secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel ha conquistato la pole position con il tempo di 1'27"958 davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen, staccato 143 millesimi. In seconda fila Valtteri Bottas, terzo a 166 millesimi, davanti all'altra Mercedes di Lewis Hamilton, che sarà costretto a partire però dalla nona piazza per la penalizzazione di cinque posizioni in ...