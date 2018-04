Vertice Trump-Merkel | accordo Iran non basta | ok su Corea

Corea - il Vertice Nord-Sud e la parola fine sul tavolo di Trump e Xi : Molte incognite, il nodo nucleare resta tutto da chiarire ma bisognerà evitare una trattiva infinita

Coree - Vertice di pace Kim-Moon/ I prossimi passi - l’incontro con Trump e un nuovo vis-a-vis fra i due : Coree, lo storico incontro fra Kim e Moon. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 15:31:00 GMT)

COREE - INCONTRO TRA KIM JONG-UN E MOON JAE-IN/ Vertice pace Nord-Sud : Trump - “la guerra è finita” : COREE, lo storico INCONTRO fra Kim e MOON. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:40:00 GMT)

Vertice Coree - Kim Jong-un sarà 1° leader del Nord a raggiungere il Sud dalla fine della guerra. ‘Prepara summit con Trump’ : A meno di 24 ore dall’attesissimo Vertice intercoreano, sulla stampa internazionale emergono i primi dettagli. E’ il capo dello staff dell’ufficio presidenziale sudcoreano, Im Jong Seok, a fornire alcune informazioni chiave sui preparativi in corso. Come preventivato, alle 9.30 ora locale (le 2.30 in Italia) Kim Jong-un attraverserà a piedi la linea di demarcazione tra le due Coree all’interno della zona demilitarizzata, ...

Vertice Usa-Francia - la conferenza stampa in diretta di Trump e Macron : Il presidente Usa Donald Trump riceve a Washington il presidente francese Emmanuel Macron. Al termine della visita di Stato, faccia a faccia nello Studio Ovale e la conferenza stampa congiunta

Abe torna a mani quasi vuote dal Vertice con Trump : Si tratta di una vicenda importante per l'opinione pubblica interna, che Abe ha sempre messo al centro della sua azione politica. Tokyo ha accertato il rapimento di 17 persone, la Corea del Nord ha ...

Corea del Nord - incontro segreto Kim Jong-un con direttore Cia Pompeo/ A giugno Vertice Trump a Pyongyang? : Corea del Nord, incontro segreto Pompeo-Kim Jong un: dal trattato di pace al disgelo atomico? Questa la strategia di Trump, pronto a coinvolgere Corea del Sud e Giappone(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 12:20:00 GMT)

Corea nord : Cnn - colloqui segreti per Vertice con Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

KIM JONG-UN - Vertice CON XI JINPING IN CINA/ L’incontro prima di Trump : risultato positivo per il dittatore : Kim JONG-UN ha incontrato Xi JINPING in CINA: il misterioso viaggio del dittatore, che ha parlato con il presidente cinese. Trump, "farà la cosa giusta sul nucleare"(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 20:04:00 GMT)

"Kim non vede l'ora di vedermi. Incontro con Xi è andato bene". Trump ottimista dopo il Vertice Pechino-Pyongyang : "Per anni e da molte amministrazioni tutti hanno detto che la pace e la denuclearizzazione della penisola coreana non avevano neanche una minima possibilità. Ora c'è una buona possibilità che Kim Jong-un faccia ciò che è giusto per il suo popolo e per l'umanità. Attendo con ansia il nostro Incontro". Così il presidente Usa Donald Trump ha commentato, via Twitter, la notizia del viaggio in Cina del ...

Il Financial Times conferma : "Kim ha visitato Pechino". Il leader nordcoreano si prepara così al Vertice di maggio con Donald Trump : Kim Jong Un è stato a Pechino e il suo primo viaggio all'estero da quando ha assunto la guida della Corea del Nord nel 2011 è stato orientato sul summit che dovrebbe tenersi a maggio con Donald Trump. A fare luce sul misterioso viaggiatore che si trovava all'interno del treno ufficiale nordcoreano arrivato nella capitale della Cina è il Financial Times, che cita due fonti.A maggio Kim potrebbe incontrare Trump in un vertice ...

Trump-Kim Jong-un - sede del Vertice : i bookmakers mettono l'Italia in lizza Video : Un evento internazionale può diventare oggetto di scommesse, anche se non si tratta di una manifestazione sportiva. Così, a quanto pare, ci sono persone disposte a scommettere pure sull'annunciato confronto politico tra il presidente americano Donald Trump ed il leader nordcoreano Kim Jong-un. A darne notizia è l'agenzia Agimeg, specializzata su notizie relative al mercato del gioco che ha reso note note le quote sul summit: oggetto di ...

Dazi - Vertice Ue : 'Da Trump decisione ingiustificata' : "Il Consiglio europeo deplora la decisione degli Usa di imporre Dazi sull'importazione di acciaio e alluminio" in quanto "queste misure non possono essere giustificate sulla base della sicurezza ...

Serbia si offre per Vertice Putin-Trump : Come Paese militarmente neutrale, la Serbia ha le capacita' di politica estera per ospitare i presidenti di Usa e Russia", ha detto Dacic citato dai media. Nei mesi scorsi a Belgrado si sono ...