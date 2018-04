Venezia | primo giorno dei tornelli per regolare flusso turistico FOTO

A Venezia arrivano i tornelli contro l’invasione dei turisti - il blocco parte il primo maggio : E alla fine Venezia si arrese ai tornelli. Spesso evocati in questi anni, quando decine di migliaia di turisti facevano “scoppiare” le calli, sono stati installati oggi in città i primi due varchi metallici. In questo lungo ponte del primo Maggio serviranno a bloccare e deviare lungo percorsi alternativi le carovane di vacanzieri che dalla terrafer...

Venezia - tornelli per deviare i turisti nel Ponte del Primo Maggio/ Accesso blindato : come funzionano : Venezia, tornelli per deviare i turisti nel Ponte del Primo Maggio in caso di gente eccessiva: ecco come funzionano e come i cittadini Veneziani possono accedere.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 20:49:00 GMT)

Turismo : Venezia - a Jesolo ponte del Primo maggio verso il sold out (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Insieme stiamo continuando a fare una grande Jesolo e, da parte nostra, stiamo continuando ad aumentare il livello dei servizi offerti anche attraverso i corsi che organizziamo, con il progetto JLab che si è concluso con il seminario di aggiornamento dello scorso 17 apri

Turismo : Venezia - a Jesolo ponte del Primo maggio verso il sold out : Venezia, 27 apr. (AdnKronos) – ponte del Primo maggio, si va verso il tutto esaurito. Sono particolarmente positive le indicazioni che arrivano dalla rilevazione H-Beanchmark, relative al Primo vero ‘ponte” dell’estate, ovvero quello del Primo maggio, festività che porterà a Jesolo molti turisti, italiani quanto stranieri (soprattutto di lingua tedesca). ‘H-Benchmark” è un sistema che permette di avere, ...

Primo Maggio : Venezia - stretta su turisti : ANSA, - Venezia, 24 APR - Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha firmato un'ordinanza che autorizza la Polizia locale a una serie di misure urgenti dal 28 aprile al Primo Maggio, giornate nelle quali ...

Venezia : Cav - ponte 25 aprile- Primo Maggio due giornate da bollino giallo : Venezia, 23 apr. (AdnKronos) - Traffico sostenuto su tutta la rete autostradale nei prossimi giorni per il ponte del 25 aprile e 1 Maggio, CAV in campo con tutta la struttura per fronteggiare l’incremento dei transiti sulle tratte di propria competenza. Osservati speciali soprattutto i nodi di Venez

