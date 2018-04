Venezia | al via i tornelli contro l’eccesso di turisti | varchi alla stazione di Santa

Venezia - installati i tornelli per deviare i turisti il 1° maggio/ Primi filtri già al parcheggio Tronchetto : Venezia, tornelli per deviare i turisti nel Ponte del Primo maggio in caso di gente eccessiva: ecco come funzionano e come i cittadini Veneziani possono accedere.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 22:06:00 GMT)

Venezia - tornelli per deviare turisti : ANSA, - Venezia, 27 APR - Sono stati installati oggi pomeriggio a Venezia i primi tornelli in metallo che serviranno da questo week end per fermare e deviare i turisti nel caso di eccessivo afflusso. ...

Venezia - tornelli per deviare i turisti : 19.45 I primi tornelli di metallo sono stati istallati a Venezia. Serviranno da questo week end per fermare e deviare i turisti nel caso di eccessivo afflusso per il fine settimana del Primo maggio. In base all'ordinanza del sindaco sarà la polizia municipale a decidere quando scatterà il blocco. I tornelli, uno vicino al Ponte di Calatrava, l'altro all'imbocco di Lista di Spagna, daranno sempre il via libera ai residenti. Si chiuderanno ...

DIRETTA / Venezia Palermo (risultato live 0-0) streaming video e tv. Formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Venezia Palermo, info streaming video e tv: probabili Formazioni, quote, orario e risultato live. Al Penzo va in scena una partita importantissima per i playoff e la promozione(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:42:00 GMT)

Brugnaro : Da sabato a Venezia deviazioni e zone chiuse ai turisti : Il sindaco firma un'ordinanza che autorizza i vigili a bloccare alcuni accessi e a chiudere il Ponte della Libertà dal 28 aprile al 1 maggio

La scalata di Salvini passa dal Friuli Venezia Giulia. “Basta Pd - via la Fornero” : «Il Pd ha abrogato l’articolo 18. I leghisti e i grillini promettono di farci andare in pensione prima: ma secondo te gli operai da che parte stanno?». Davanti ai cancelli della Fincantieri capisci meglio le parole di Thomas Casotto, segretario provinciale della Cgil. «Qui la Lega va forte», ammette Antonio che ha appena staccato dal turno mattutin...

Venezia : il sindaco contro il turismo-spettacolo via web : Degrado e bravate agravate anche dalla diffusione via web. Multe per chi si getta dai ponti: 500 euro ma ora il sindaco vuole alzare il tiro -

La robotica val bene un viaggio da Venezia a Siena : Un viaggio per la robotica Due classi dell'Istituto tecnico tecnologico di San Donà di Piave in visita all'Università di Siena presso il laboratorio del professor Prattichizzo Sono venuti da San Donà ...

Formazione : a Venezia da oggi al via la 'Settimana del Mare' (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Gli organizzatori hanno presentato agli studenti le attività della settimana che sono subito iniziate con il seminario organizzato dalla Capitaneria di Porto sul tema “Security a bordo nave e nei porti”. A seguire la visita della mostra dedicata al Centenario di Porto Mar