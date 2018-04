Vela | Coppa del Mondo Hyeres 2018 | Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò in Medal Race nel 470

Vela - Coppa del Mondo Hyeres 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti vincono con un giorno d’anticipo! Quattro azzurri in Medal Race : Ruggero Tita e Caterina Banti non si fermano più. Dopo il Princesa Sofia, i due azzurri del Nacra 17 hanno vinto anche l’ultima tappa della Coppa del Mondo, a Hyeres, con la stessa modalità, ovvero con un giorno di anticipo. Oggi sono state disputate Quattro prove, e dopo un secondo e un nono posto, Tita e Banti hanno cambiato passo, vincendo le altre due regate. Il loro totale è quindi 27, inarrivabile per i britannici Ben Saxton e Nicola ...

Vela - Coppa del Mondo Hyeres 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti vincono con un giorno d’anticipo! Quattro azzurri in Medal Race : Ruggero Tita e Caterina Banti non si fermano più. Dopo il Princesa Sofia, i due azzurri del Nacra 17 hanno vinto anche l’ultima tappa della Coppa del Mondo, a Hyeres, con la stessa modalità, ovvero con un giorno di anticipo. Oggi sono state disputate Quattro prove, e dopo un secondo e un nono posto, Tita e Banti hanno cambiato passo, vincendo le altre due regate. Il loro totale è quindi 27, inarrivabile per i britannici Ben Saxton e Nicola ...

Vela - Coppa del Mondo Hyeres 2018 : sempre primi Ruggero Tita e Caterina Banti. Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò sono quinti! : Nella terza giornata di regate della Coppa del Mondo a Hyeres prosegue il cammino di Ruggero Tita e Caterina Banti in testa alla vetta della classifica del Nacra 17. I due azzurri hanno vinto la prima e la terza regata odierna, classificandosi noni nella seconda. Il loro totale è così 18. Alle loro spalle ci sono sempre i britannici Ben Saxton e Nicola Boniface, ora a 27, dopo il 13-1-14 odierno. Bene anche Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, ...

Vela - Coppa del Mondo Hyeres 2018 : salgono in testa Ruggero Tita e Caterina Banti! Risalgono Mattia Camboni e Marco Benini : Seconda giornata di regate a Hyeres per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di Vela. Oggi il vento si è fatto attendere, ma ha poi consentito il regolare svolgersi delle regate. Dopo l’unica prova di ieri oggi sono state tre le regate del Nacra 17, con ottimi risultati per l’Italia. Ruggero Tita e Caterina Banti sono balzati in testa alla classifica grazie al 1°, al 15° (scartato) e al 4° posto maturati oggi. Il loro totale è ...

Vela - Coppa del Mondo Hyeres 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti secondi nel Nacra 17 - Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò terzi nel 470 : Prima giornata di regate a Hyeres, in Francia, sede dell’ultima tappa delle World Series, la Coppa del Mondo di Vela. Nelle acque francesi si sono disputate le prime prove di qualificazione, in attesa delle Medal Races in programma nel weekend. Hanno iniziato con il piede giusto Ruggero Tita e Caterina Banti, secondi nell’unica prova disputata nel Nacra 17. A trionfare sono stati i britannici Ben Saxton e Nicola Boniface, rinnovando ...

Vela - Coppa del Mondo Hyeres 2018 : l’ultima tappa prima delle finali. Ruggero Tita e Caterina Banti favoriti nel Nacra 17 : Hyeres sarà teatro (per l’ultima volta prima di passare il testimone a Genova) dell’ultima tappa delle World Cup Series, la Coppa del Mondo di Vela, prima delle Finali di Marsiglia. Nelle acque francesi si daranno battaglia oltre 650 velisti, proveniente da 46 Nazioni, tutti pronti a giocarsi l’ultima chance di qualificarsi alla tappa finale, quella che assegnerà i titoli delle classi olimpiche proprio nella baia che ospiterà ...