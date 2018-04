Vaccino antitumore | possibili cure tramite iniezione | disponibili tra un anno

Blastingnews

(Di sabato 28 aprile 2018) Il cancro, come ormai ben sappiamo da anni, viene affrontato dai pazienti attraversoche prevedono l'utilizzo della chemioterapia. Da molto tempo, gli studiosi cercano di trovare una cura per il tumore che sia però meno invasiva della chemioterapia. Alcune delle sperimentazioni effettuate nell'ultimo periodo hdimostrato come la somministrazione di un particolaresu cavie animali abbia portato alla guarigione dei tumori del sangue. Nel 97% dei casi di tumori, la malattia è retrocessa grazie alin questione. Ben presto disponibile ilLa chemioterapia può portare diverse conseguenze sul corpo del paziente. Con il, invece, gli effetti negativi sarebbero molto ridotti: il paziente potrebbe solo accusare febbre e dolore nella parte in cui il farmaco è stato iniettato. Nel caso in cui i risultati della sperimentazione fossero ...