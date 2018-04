Vaccino antitumore per sconfiggere il cancro senza la chemio

Blastingnews

(Di sabato 28 aprile 2018) Durante il corso degli ultimi anni, sono stati molteplici le sperimentazioni effettuate sui topi che hanno dimostrato come la somministrazione di un particolarel'utilizzo dellaterapia abbia portato alla regressione dei tumori del sangue. Entrando nel dettaglio, stiamo parlando del 97% di tumori retrocessi: un numero veramente alto per gli scienziati. I risultati ottenuti meritano dunque un proseguo della ricerca in una seconda fase che riguarda gli esseri umani.disponibile entro fine anno Come in molti sanno, laterapia può portare conseguenze molto spiacevoli come la perdita dei capelli. Attraverso ilinvece, le conseguenze negative dovrebbero essere molto limitate. Il paziente a cui verrà somministrato il liquido potrebbe al massimo accusare febbre e dolore localizzato nel punto di iniezione del farmaco. La scoperta potrebbe dunque ...