Usa,batterio nella lattuga dell'Arizona

Si allarga negli Usa l'infezione delEscherichia per il consumo diromana prodotta inzona di Yuma. I casi sono saliti a 98 in almeno 22 diversi stati,tra marzo e aprile,secondo gli ultimi dati dei Centri per la prevenzione e il controlloe malattie (Cdc). Oltre la metàe persone contagiate è stata ricoverata in gravi condizioni. L'infezione è violenta e le autorità invitano ad astenersi dal consumo diproveniente dall'.(Di sabato 28 aprile 2018)