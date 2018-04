Usa | guasto a bordo | atterraggio di emergenza per Alaska Airlines 

meteoweb.eu

(Di sabato 28 aprile 2018) Un aereo delleAirlines, partito da Seattle e diretto alle Hawaii, ha compiuto und’a Honolulu per unal motore. Secondo quanto riferisce il quotidiano Hawaii News Now, il velivolo con 157 passeggeri aera vicino alle isole quando si e’ accesa la spia che allerta quando non funzionano i filtri dlel’olio. A quel punto i piloti hanno dichiarato l’in prossimità di Honolulu atterrando poco dopo senza incidenti. Non si segnalano feriti. L'articolo Usa,diperMeteo Web.