Uomini e Donne Tomas e Donatella | storia finita? La dama confessa | Voglio solo

Uomini e Donne - Gemma e Giorgio : la verità sul bacio da Costanzo Video : A distanza di una settimana dal bacio , Giorgio Manetti [ Video ] e # Gemma Galgani sono tornati a parlare di quanto accaduto nel salotto del Maurizio Costanzo Show in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di # Uomini e Donne . Il ballo sulle notte di ‘Noi due nel mondo e nell’anima’ aveva riacceso l’entusiasmo dei seguaci della coppia del trono over. Nelle ore successive era circolata anche la notizia di un possibile addio al people show per ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 27/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Sossio. Lo avevamo lasciato al centro dello studio con Chiara che pretendeva delle spiegazioni da lui. Si sente presa in giro e non accetta le sue giustificazioni. Sossio ribatte affermando che non si fida di lei e di come si è comportata nei suoi confronti. In studio entra Ursula. Sossio riprende il discorso, sostiene che tutte le “infamate” che riceve sono per colpa della ...