Il Gfmt in scena il 5 maggio con Uno spettacolo per ricordare la ferrovia Soverato-Chiaravalle : Verrà preceduta da giovedì 3 maggio dagli spettacoli rivolti agli studenti di Chiaravalle e del comprensorio, perseguendo la finalità di custodire la memoria della propria storia e di trasmetterla ...

Vittorio Feltri - 'Martina e Fico - Uno spettacolo osceno - il finale sarà vomitevole' : Martina è il peggiore dei parlamentari e il Pd lo ha pescato nel mazzo degli incompetenti, collocandolo sullo scranno di segretario, cioè del capo. Cosicché il partito della sinistra, attaccato per l' ...

“È tornata con lui! Macché single…”. Gossip bomba nel mondo dello spettacolo. NessUno aveva scommesso su un ritorno di fiamma tra i due - eppure qualcosa di speciale è accaduto. “Lei è felicissima” : “Non è più single”. Per la showgirl si è schiuso un nuovo capitolo sentimentale che, stando all’identità del fortunato, corrisponde al prosieguo di una storia d’amore interrotta temporaneamente e ora pronta ad essere vissuta con una nuova energia. Ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, lei stessa ha confermato le voci che la volevano di nuovo tra le braccia di Patrick Baldassarri, l’imprenditore romagnolo a cui era stata ...

Grande Fratello - il dramma di Veronica. In piena diretta - mentre si respira un clima di festa - la Satti scoppia in un pianto disperato. La figlia di Bobby Solo non regge e si lascia andare. Uno spettacolo tremendo… Pubblico sbigottito : Se avete visto la seconda puntata del Grande Fratello, sapete già tutto. Se non l’avete già vista, vi raccontiamo tutto noi. Cosa è successo? Dunque. Barbara D’Urso ha mostrato a Veronica Satti un video con le dichiarazioni di suo padre Bobby Solo. Quel video l’ha fatta piangere. Già perché Bobby Solo reputa “ridicola” la possibilità di un ricongiungimento. Forse Veronica non si aspettava che suo padre avrebbe reagito così, per questo è ...

“Stupendo!”. Kate e William presentano Royal Baby. Dopo tanta trepidazione - eccolo finalmente : la folla lo acclama e il terzo figlio dei duchi di Cambridge è Uno spettacolo : “Un faccino adorabile” : Dopo tanta trepidazione, finalmente il terzo Royal Baby è arrivato. Alle 11.01 di lunedì 23 aprile, proprio nel giorno di San Giorgio il piccolino è arrivato per la felicità dei suoi genitori e di una nazione intera. Dopo il parto, William è subito andato a prendere George e Charlotte per fargli conoscere il nuovo arrivato e poco fa, la Duchessa di Cambridge ha lasciato il St. Mary’s Hospital per rientrare a Kensington Palace. Ad ...

Guardiola a Sacchi : 'Il Napoli di Sarri è Uno spettacolo' : ROMA - L'ammirazione di Pep Guardiola nei confronti del Napoli non era solo chiacchiera. Tutt'altro. Il tecnico del City - che ha affrontato Sarri in questa edizione di Champions League - ha ...

Serie A - lo spettacolo è qui. Senza invidiare niente a nessUno : ... è stata la dichiarazione programmatica di Sarri, che per qualche giorno almeno potrà evitare l'assedio con la solita domanda: resterà a Napoli o proverà nuove emozioni in giro per il mondo? ...

Lazio-Roma 0-0 LIVE - coreografie incredibili all’Olimpico : è Uno spettacolo per tutto il mondo [FOTO e VIDEO] : 1/16 Foto Instagram ...

Liam Payne sulla reunion degli One Direction : “Accadrà è sarà Uno spettacolo da sogno” : Dichiarazioni che promettono bene quelle di Liam Payne sulla reunion degli One Direction: in occasione degli Echo Awards a Berlino, il cantante ha rilasciato un'intervista al magazine Primflash. Come da routine, gli One Direction ormai avviati alle rispettive carriere da solisti non mancano mai di parlare del proprio passato discografico: è successo recentemente con Louis e con Niall, ma sopratutto Liam Payne è il membro della band che non si ...

Como-Gozzano al Sinigaglia «Vi aspetto - sarà Uno spettacolo» : Comaschi, venite allo stadio. Partite come questa, così importanti, non capitano tanto spesso. E in momenti come questi non conta in che categoria si gioca, lo spettacolo è assicurato, ne vale la ...

Cittadini contro banche. Domani sera a Modena Uno spettacolo teatrale : Lo spettacolo parla di economia, la scienza che, ci piaccia o no, governa le nostre vite. Maria Giulia Campioli racconta come negli ultimi 60 anni sia cambiato non solo il nostro modo di vivere , ...

Il piccolo tifoso incontra il suo idolo : lo stupore del bimbo è Uno spettacolo : Il piccolo tifoso dei Los Angeles Angels, una delle squadre della Major League Baseball, ricorderà probabilmente per sempre questo giorno. Durante la partita, mentre è seduto in tribuna gli si ...

Formula 1 Bahrain - la griglia di partenza : la Ferrari è Uno spettacolo [FOTO] : 1/18 LaPresse ...

“Che invidia!”. Simona Ventura (53 anni) in bikini : strepitosa è dire poco. Fan a bocca aperta alla vista di quella ‘cartolina’ dalle Maldive. “Sei Uno spettacolo” : C’è chi l’ha data in crisi nera con il compagno, Gerò Carraro, e chi per ‘finita’ in tv, vista la lunga assenza dal piccolo schermo negli ultimi tempi. E invece nulla di tutto questo: su Simona Ventura e il figlio del marito di Mara Venier, insieme da sette anni, splende il sole e anche professionalmente tira un bel vento per lei. Con Gerò Super Simo si è concessa una mini luna di miele alle Maldive, come testimoniano ...